Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M. Fatih Canbaz, esnaf ve sanatkarların rahat bir nefes alana kadar yüzde 2’lik Ahilik Fonu kesintisinin ertelenmesini istedi.

Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M. Fatih Canbaz, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren esnaf ve sanatkarlardan brüt asgari ücret üzerinden her ay kesilecek yüzde 2’lik Ahilik fonunun ertelenmesi istendi. Yeni ekonomi paket içinde yer alacağını düşündüğü Ahilik Fonu’nun ertelenmesine yönelik yapılacak düzenlemeyi desteklerini belirten Canbaz, “Esnaf ve sanatkarlar rahat bir nefes alıncaya kadar Ahilik Fonu kesintisinin kesinlikle ertelenmesini istiyoruz” dedi.

Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın da bağlı olduğu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun, iflas eden ya da işyeri kapanan esnafımıza kolaylık sağlayacak olan Esnaf Ahilik Fonu'nun hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalara katılarak desteklediği bilgisi veren Canbaz, “Bu kapsamda kurulan Esnaf Ahilik Sandığı için esnafımızın her ay yüzde 2'lik bir Ahilik Fonu ödemesi gerekiyor. Ancak son dönemde yaşanan ve giderek yükselen ekonomik kriz nedeniyle esnaf ve sanatkarlarımız BağKur primini ve yanında çalıştırdığı işçinin SSK primini bile ödemekte güçlük çekiyor. Bu şartlarda esnafımız bir de Ahilik Fonu kesintisini ödeyemez. Ahilik Fonu kesintilerine yönelik erteleme çalışmaları esnafımız adına oldukça rahatlatıcı olacaktır. Ekonomik koşullar biraz daha iyileşip esnafımız rahat nefes almaya başlayana kadar bu kesintilerin ertelenmesi gerekiyor" diyerek sözlerine ekledi.

BALIKESİR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:40

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