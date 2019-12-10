Dereye salınan hayvan atıkları mikrop saçıyor Hayvan atıkları çevre sağlığını tehdit ediyor

Balıkesir’in İbirler kırsal mahallesi Tavşan tepe mevkindeki bir hayvan besihanesi tarafından dereye bırakılan hayvan atıklarının çevre sakinleri tarafından yaşam şartlarını olumsuz yönde etkilediği öne sürülüyor. Mahalle sakinleri atıkların özellikle yaz aylarında sinek ve böcek üretmesinin yanı sıra etrafa yayılan kokunun başta sağlık koşulları olmak üzere çevrede ki tarım alanlarını da olumsuz yönde etkilediğini belirterek, yetkilileri göreve çağırıyor.

Balıkesir’in Karesi İlçesine bağlı İbirler kırsal mahallesi Tavşan Tepe mevki sakinleri hayvan besi hanesinden dereye salınan hayvan atıklarının sağlıklarını olumsuz yönde etkilediklerini ifade ediyor.

Mahalle sakini Aytekin Akdeveci dereye akıtılan atıklardan şikayetçi olduklarını dile getirerek “Bahçemizin yanında bulunan hayvan besi hanesinin etrafa yaymış olduğu hayvan pisliklerini ve doğaya salmış olduğu hayvanların idrar ve dışkı pislikleri atıklarını dışkılarını yağmur zamanı bu dere yatağına salmaktadır. Defalarca kez şikayette bulundum ama artık nereye kadar gider bilemiyorum.Yağmur yağdığı zaman salınıyor bu artıklar ve sinek olayları, ilaçlamaları hiç bir şekilde yapmıyorlar. Burada küçükbaş ve büyükbaş hayvan üretimi var. Yaz aylarında bu salınan atıklar nedeniyle çevrede kokudan durulmuyor. Aşırı derecede sinek üretiyor burası. Sinekle mücadele de hiç bir şekilde uygulanmıyor her ne kadar uyarı yapılsa dahi. Bizim ve tüm çevrenin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor bu işletme”dedi.

BALIKESİR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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