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(Özel) 50 yıl önce Balıkesir’de hobi diye başlayan mandalina üretimi dev bir sektör oldu 70’li ...

İHA

Balıkesir'in Havran ilçesinde 1970 yılında Rize'den getirilen fidanlarla başlayan mandalina üretimi binlerce tona ulaştı. Mandalinanın hasat yolculuğu İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

(Özel) 50 yıl önce Balıkesir’de hobi diye başlayan mandalina üretimi dev bir sektör oldu 70’li yıllarda hobi amaçlı dikilen fidanlardan binlerce ton mandalina hasat ediliyor Kuzey Ege’de mandalina hasadı devam ediyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde 1970 yılında Rize’den getirilen fidanlarla başlayan mandalina üretimi binlerce tona ulaştı. Mandalinanın hasat yolculuğu İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
Balıkesir’in Havran ilçesinde 1970 yılında hobi maksatlı Rize’den getirilen fidanların dikimiyle başlayan mandalina yetiştiriciliği bu yıl binlerce tona ulaştı. Sabah saat 06.00’da yola çıkan mandalina kesim işçileri, ilk kesime sabah gün ağarır ağarmaz başlıyor. Kadınlar tarafından ağaçların üzerinden makaslar ile kesilen mandalinalar erkek işçiler tarafından kasalanarak paketleme tesislerine sevk ediliyor. Paketleme tesislerinde ebat ve renklerine göre ayrılan mandalinalar yıkandıktan sonra paketlenerek Türkiye’nin bir çok haline sevk ediliyor. Balıkesir’in Havran ilçesinde üretimi yapılan satsuma cinsi mandalinalar genellikle İstanbul, Bursa ve Trakya bölgesinde rağbet görüyor.
Çiftçi Şeref Karakütük, “Sabah altıda kalkıyoruz. Yedi buçuk gibi ekipler ile buluşuyoruz. 5560 kişi makasçı hanım oluyor. 15 kişi erkek taşıyıcı oluyor. 7075 kişi sadece bizim ekibimiz. Günlük bizim şirket 60 ton 70 ton mandalina kesiyor” dedi.
İnce kabuklu, çekirdeksiz, sulu ve tatlı mandalinaların üretildiği Havran’ın Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, “Hasat bir aydır sürüyor. Bölgemizde 70’li yıllarda ekilen bir meyve. Rize bölgesinden geldi. Rize’den gelen fidanlar ile yıllardır burada narenciye üzerinde Havran her konuda söz sahibi. Satsuma cinsi, çekirdeksiz, ince kabuklu bir mandalinamız var. Bunun yanında son yıllarda halk arasında Adana mandalini dense de okitso cinsi mandalina ile başlıyoruz sezona. Eylül yirmi gibi başlıyoruz. Bundan sonra da yerli mandalinimiz satsuma devreye giriyor” diye konuştu.
Hançer, fiyatların üretici için iyi olduğunu ifade ederek, “Bu sene fiyatlarımız iyi. Çiftçi fiyatlardan memnun. Sadece beklenen rekolte oluşmadığı için üreticiyi bu konuda biraz mağdur. Masraflar konusunda da gerek gübre, gerek ilaçlar ve sulama mühim. Sulamada çektiğimiz sıkıntılardan dolayı, baraj sularını kullanamıyoruz. ToprakSu'ya ait kuyulardan çiftçinin 25 TL bir ücret ile saat hesabı suyu kullanmış olması maliyeti artırıyor. Çiftçi bu konuda sıkıntılı. Ama geçen yıllara nazaran bu seneki fiyatlarımız çiftçiyi memnun eder derecede” dedi.

BALIKESİR

10 Aralık 2019 Salı

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