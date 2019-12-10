Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi tarafından “Kitabını Kap Gel” kampanyası düzenlendi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik Dayanışma Topluluğun organize ettiği etkinlikte 45 öğrenci ellerinde getirdikleri kitapla bir kafede etkinlik düzenledi. Bandırma’da kitap okumanın önemini ve okuma kültürünü geliştirmek için düzenlenen etkinlikte çoğunlukta öğrencilerin oluşturduğu grup kitap okumak için zaman ayırdı.

Gençlik ve Dayanışma Topluluğu Derneği Başkanı Abdurrahman Çıkay “Derneğimi kurduğumuz ilk günden itibaren kendimize ilke edindiğimiz yardımlaşma kavramı ile bugüne kadar geldik. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi farklılıkları ile severek ve saygı duyarak çalışmalar yaptık. Bize ulaşan her kese yardım eli uzatmak felsefemiz, ufak bir gülümseme ise motivasyon kaynağımız oldu. Her hafta farklı etkinlikleri gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu sefer de “Kitabını Kap Gel” sloganımızla birlikte gönüllü arkadaşlarımız ile kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız, kitap okumanın önemini ve okuma kültürünü geliştirmek için böyle bir aktivite düzenledik. Bu etkinliğimize 45 gönüllü öğrencimiz katıldı. Bizimle birlikte olan ve etkinliğimizi gerçekleştirme konusunda hiçbir desteği esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki sevgi ile çözemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur" dedi.

BALIKESİR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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