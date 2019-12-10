Kaymakam Öner, “Tüm iş yerleri bize hizmet getiriyor” dedi

Burhaniye ilçesinde, işyeri açılışına katılan Kaymakam Hüseyin Öner, tüm işyerlerinin vatandaşa hizmet getirdiğini söyledi. Hamithan Aydın’ın Ali Çetinkaya Caddesinde, gıda maddeleri satan işyeri törenle açıldı.

Burhaniye’de Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nu bitiren 22 yaşındaki Hamithan Aydın, Ali Çetinkaya Caddesinde bal, pestil, marmelat ve zeytin ürünlerini satan işyerini görkemli bir törenle açtı. İşyeri açılışına Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdür Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Jandarma komutanı üsteğmen Alim Burak Çelik, Müftü Hacı Öz, Ak Parti İlçe Başkanı Feridun Soykök, İyi Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya, Belediye Meclis Üyesi Cemal Akkılınç ve esnaflar katıldı. Müftü Hacı Öz açılış öncesi dua yaptı. Kurdeleyi kesen Kaymakam Hüseyin Öner, genç girişimciyi kutlarken hayırlı uğurlu olmasını diledi. İşyeri sayısının çoğalmasına sevindiklerini anlatan Kaymakam Öner, “Genç kardeşimiz ilçemize özel lezzetler kazandırdı. Kendisini kutluyorum. İlçemizde açılan tüm işyerleri bize bir hizmet getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyorum” dedi. Tören sırasında konuklara pestil, köme ve meşrubat ikramı yapıldı.

BALIKESİR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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