Balıkesir’de 4,6 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

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Balıkesir’de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa’da da hissedildi.

BALIKESİR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:11

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AKŞAM 17:51

YATSI 19:15

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