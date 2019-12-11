5.0 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

Kandilli Rasathanesi 23.14 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti. Bursa, Manisa, İzmir, Yalova'da da hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü
Merkez üssü Akçaköy olarak açıklanan deprem 7,7 kilometre derinlikte yaşandı.
Deprem sonrası vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı.
Afad ise 23.14'deki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.
Kandilli'nin açıklamasına göre 23.24'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi
Öte yandan AFAD, emniyet ve jandarmaya deprem sonrası can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar bildirimi ulaşmadığı öğrenildi.
BALIKESİR
10 Aralık 2019 Salı
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