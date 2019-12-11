Balıkesir'de deprem anında yaşanan panik kamerada

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

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Balıkesir'de yaşanan deprem anında bir kahvede oyun oynayan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.

Depreme kahvede yakalanan vatandaşlar depremin hissedilmesi ile birlikte masaların altlarına saklandı. Bazı vatandaşların ise kendilerini dışarı attığı görüldü.

BALIKESİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

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