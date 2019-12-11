Balıkesir'de 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi

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Balıkesir'de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 23.14'de meydana gelen ve vatandaşları sokağa döken 4.6 şiddetindeki depremin ardından 3 saat içinde 30 deprem meydana geldi. 4.1 ile 1.3 arasında değişen şiddetteki depremler artçı olarak nitelendirildi.

BALIKESİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

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