Depremin merkezinde vatandaşlar sokakta Balıkesir Akcaköy'de ateş başında sabahlıyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin merkez üssü Akçaköy kırsal mahallesinde vatandaşlar geceyi sokakta yaktıkları ateşin başında geçiriyor.

Kandilli Rasathanesi tarafından 4.6 büyüklüğünde açıklanan merkez üssü Akçaköy kırsal mahallesi olan depremin artçıları devam ederken, vatandaşlar da geceyi evlerinin önünde geçiriyor.Bazı mahalle sakinleri evlerinin önünde yaktığı ateşin başında beklerken, bazı vatandaşların ise soğuktan korunmak için evlerinden çıkmadığı görüldü.



Muhtar Şerafettin Demirci: "Can ve mal kaybımız yok"

Depremin merkez üssü olan Altıeylül ilçesi Akçaköy kırsal mahallesi muhtarı Şerafettin Demirci deprem sonrasında mahallelerinde can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Demirci, "Yaşanan depremin ardından hafif yollu bir telaş oldu, herkes meydanlara koştu. Arkasından ikinci bir deprem daha geldi. Bu sefer biraz daha heyecan arttı. Allah'tan bir kaybımız yok bir yıkım olmadı. Çok şükür Rabbime inşallah bundan sonra da olmaz. İlk belirlemelere göre evlerde bir kaç çatlak varmış. Bu yerleri gittik dolaştık, öyle korkulacak bir şey yok" diye konuştu.



Alaattin Cem: "Can mı kıymetli mal mı"

Akçaköy Kırsal Mahallesi sakinlerinden Alaattin Cem deprem anında yaşadıkları hakkında şunları söyledi: "Saat 23.13'de ilk deprem oldu. Benim evim iki katkı kargir olduğundan çok sallandı. Belki de çatlak, patlak var ama korkudan bakamıyoruz. Az önce anons ettiler evimize girmedik, burada ateş yaktık, ateşin başında oturuyoruz. Yapılan anonsta artçı deprem olur, yıkılma riski daha çok olur diye bize evlerimize girmememizi söylediler. Şimdi internetten bakıyoruz gece saat 04.00'de çok kuvvetli deprem olacak diye söylüyorlar. Biz de bunun için evlerimize girmekten korkuyoruz. Komşularımızın kimisi arabanın içinde yatıyor, kimimiz ateşin başındayız. Bekleyeceğiz. Can mı kıymetli, mal mı kıymetli."



Ayşe Barbar: "Ateşin başında bekliyoruz"

Akçaköy Kırsal Mahallesi sakini Ayşe Barbar ise depremden sonra yaşadıklarını anlatarak, "Eşim arabanın içinde yatıyor. Biz çok korktuk. Ben şeker hastasıyım. Neredeyse elim ayağım 1 saat titredi. Ondan sonra dışarıya çıktık, yapacak hiç bir şeyimiz yok. Korkumuza burada ateş yaktık, ateşin başında bekleyeceğiz" diye konuştu.

BALIKESİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.