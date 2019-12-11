Balıkesir dün geceden bu yana 70 kez sallandı

BALIKESİR´de dün gece meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle birlikte 70 artçı sarsıntı gerçekleşti.

Balıkesir´in Altıeylül ilçesinde dün gece meydana gelen 4.6´lık depremin ardından 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. Depremlerin etkisiyle endişelenen çok sayıda Balıkesirli geceyi sokakta ateş yakarak ya da büyükşehir belediyesinin tahsis ettiği yerlerde geçirdi.

70 SARSINTI KAYDEDİLDİ

Balıkesir merkez ve ilçelerinde ise bu depremlerle birlikte sabah saatlerine kadar 70 artçı sarsıntı yaşandı.



BALIKESİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.