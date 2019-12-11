Eğitimlerini yüzde yüz yerli motorla yapacaklar

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir meslek lisesine hediye edilen 200 bin TL değerindeki minibüs ve bir adet yüzde yüz yerli üretim kamyon motoru öğrencilerin eğitimlerinde kullanılacak.

Bandırma'da bulunan İMKB Endüstri Meslek Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencileri bundan sonra pratik eğitimlerini yüzde yüz yerli üretim araç motorları ile yapacak. Türkiye'nin önde gelen bir otomobil markası tarafından okula hibe edilen 200 bin TL değerindeki bir minibüs ve bir adet yerli üretim kamyon motoru törenle teslim edildi.

Araç tesliminde konuşan Okul Müdürü Selahattin Alkış, özel sektörün bu ve benzeri katkılarıyla meslek liselerine sahip çıkmasının önemini vurgulayarak, eğitim kalitesinin arttırılması için söz konusu katkıların devamlı olması temennisinde bulundu.

Törende konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ise, " Meslek Lisesi memleket meselesi dedik ama bizim de bakış açımızda sorun var bir taraftan. Hepimiz çocuğumuzun doktor, mühendis olmasını istiyoruz. Ama bu mümkün olmuyor. Bir yandan da iğneyi kendimize batıralım. İyi öğrenciler yetiştirmiyoruz. Sanayinin istediği öğrenciler yetiştirmiyoruz. Orada bizim kabahatimiz var. Sonuçta meslek liseleri istediğimiz seviyede değil. Bunu düzeltebilmek için de bugün burada yaptığımız gibi özel sektörle işbirliği halinde bir takım çözümler arıyoruz. Okullarımızı üreten okullara dönüştüreceğiz. Belki ileride öğrencilerimize bir takım ödemeler yapmaya başlayacağız. Böylece daha iyi öğrenciler yetiştirerek meslek liselerini memleket meselesi olmaktan yavaş yavaş çıkaracağız inşallah" dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı imzaların atılması ile minibüs ve motorun okula hibesi gerçekleştirildi.

Bandırma İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen araç devir teslim törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Can, Otomobil markasının Satış Sonrası Saha Operasyon Müdürü Mehmet Metin Yılmaz, Satış Sonrası 3. Bölge Bölge Müdürü Anıl Buzrul, Bayi Eğitim Yöneticisi Bahadır Akın, okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

BALIKESİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

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