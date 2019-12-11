Öğrenciler kendi yaptıkları serada ekip, biçip meyve ve sebzeleri tanıyorlar Serada yetiştirilen ürünleri semt pazarında satışa sunacaklar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrenciler kendi yaptıkları serada ekip, biçip meyve ve sebzeleri tanıyorlar Serada yetiştirilen ...

İHA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan bir ortaokulun öğrencileri okul bahçesinde oluşturdukları serada bir çok meyve ve sebzeyi ekip yetiştirmeye başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Susurluk Ziraat Odası'nın da destekleriyle hayata geçirilen projede yetişen mahsül yine öğrenciler tarafından semt pazarında satışa sunulacak.

Öğrenciler kendi yaptıkları serada ekip, biçip meyve ve sebzeleri tanıyorlar Serada yetiştirilen ürünleri semt pazarında satışa sunacaklar

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan bir ortaokulun öğrencileri okul bahçesinde oluşturdukları serada bir çok meyve ve sebzeyi ekip yetiştirmeye başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Susurluk Ziraat Odası'nın da destekleriyle hayata geçirilen projede yetişen mahsül yine öğrenciler tarafından semt pazarında satışa sunulacak.
Susurluk'ta bulunan Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri meyve ve sebzeleri tanımak, nasıl yetiştiklerini öğrenmek ve bunu pratiğe dönüştürmek için anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Okul yetkilileri öğrencilerin toprakla buluşması, ürünlerin üretim aşamalarını birebir gözlemlemesi, hasat çalışmalarını yapması amacıyla geliştirdikleri projede Tarım Kredi Kooperatifleri ve Susurluk Ziraat Odası'nın da desteğini aldı. Kısa zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin çabaları sonucu okulun bahçesine kurulan iki serada onlarca meyve ve sebze yetiştirilmeye başlandı.
Toker : "Çocuklarımızı teknolojiden uzak tutmak için sera kurduk"
Okul Müdürü Hüseyin Toker projenin hikayesini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Toker, " Sera kurma fikri geçen yaz oluştu. Çağımızın hastalığı teknoloji ve buna bağlı cep telefonu kullanımı. Çocuklarımızı bu hastalıktan nasıl uzak tutarız diye konuşurken aklımıza sera kurma fikri geldi. Önce biz öğretmenler projenin ilk temellerini attık. Sonra ise tohumun toprakla buluşması safhasında ise öğrencilerimizi projeye kattık. Sınıflarımızı düzenli bir şekilde seramızda görevlendirerek kış sebzelerinin ekimine başladık. Buradaki amacımız öğrencilerimizin hem sebze ve meyveleri tanıması, yetişmelerini öğrenmesiydi. Yaklaşık olarak okulumuzun 800 öğrencisi var. Biz tüm öğrencilerimizi ikişer haftalık dönemler halinde projeden faydalanmalarını sağlıyoruz. Burada ekim zaten yapıldı ama ekilen ürünleri toplama, tekrardan ekme fırsatı vereceğiz öğrencilerimize. Burada yetişen ürünleri de ilçemizde kurulan semt pazarlarında Rehber Öğretmenlerimiz kanalıyla Susurluk Belediyesi'nden yer talep ederek stand açıp değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.
Çocuklar çileğin fabrikada yetişmediğini bilsinler diye proje ürettiler
Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güngör ise yaptığı açıklamada, " Bizi bu fikre iten bir anı var. Bunu Sayın Bakanımızdan dinlemiştik. Metropol kentlerimizden birinde yaşamış bir veli, çocuğu ile şehirde gezerken, logosunda çilek resmi olan bir mobilya mağazasının önünden geçerken babasına, çilek fabrikasının önünde geçiyoruz diyor. Bu da çocuklarımızın çileklerin fabrikada yetiştiğini sanan bir hale geldiğini gösterdi bizlere. Bu düşünce de bizi böyle bir çalışma yapmaya itti. Öğrencilerimiz burada tarımsal faaliyetlerde bulunarak, ürünleri tanıyorlar. Bu projeyi şehrimizde bahçesi müsait olan tüm okullarımızda uygulamayı planlıyoruz" dedi.
"Bizler için faydalı bir aktivite oldu"
Okul öğrencilerinden Elif Naz Sönmez, okullarının bahçesine kurdukları seranın kurulum ve üretim aşamalarını anlattı. Sönmez, " Seramızın kurulduğu alan daha önce okulumuzda pek kullanılmayan boş bir alandı. Öğretmenlerimizin de katkısıyla bu alanı daha verimli hale getirdik. Önce burada kazı çalışmaları yapıldı ve ardından tarıma verimli hale gelmesi için toprak döküldü. Sonrasında bütün öğrenciler derslerinden boş buldukları vakitte, öğretmenlerimizle birlikte ürünlerimiz için inşaat çalışmaları yaptık. Tüm öğrenciler bir araya gelerek ürünlerimizi toprakla buluşturduk. Seramızda çok sayıda sebze ve kış meyvesi bulunuyor. Marul, bakla, yeşil soğan gibi bir çok ürünü kendi ellerimizle toprakla buluşturduk. Bizler için çok faydalı bir aktivite oldu. Hayatımızda ilk kez böyle bir deneyim yaşadık" dedi.
"Derslerdeki stresimizi burada atıyoruz"
Okul öğrencilerinden Yusuf Karabul ise "Serayı yaptığımızda derslerden stresli çıkarsak buraya gelerek meyve ve sebzelerle uğraşıp stresimizi atıyoruz. Öğretmenlerimiz burada bize çok güzel şeyler öğrettiler. Nasıl sebze meyve ekilir, nasıl toplanır diye. Tabi ileride bende bu işi yapmayı düşünebilirim" diye konuştu.

BALIKESİR

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitimlerini yüzde yüz yerli motorla yapacaklar
YEREL HABERLER Eğitimlerini yüzde yüz yerli motorla yapacaklar
İnsan Hakları günü Balıkesir'de kutlandı Öğrencilere Şiir, kompozisyon ve resim dallarında ödül verildi
YEREL HABERLER İnsan Hakları günü Balıkesir'de kutlandı Öğrencilere ...
Balıkesir dün geceden bu yana 70 kez sallandı
YEREL HABERLER Balıkesir dün geceden bu yana 70 kez sallandı
Balıkesir'deki depremin ardından Büyükşehir Belediyesi'nden çay ve çorba ikramı
YEREL HABERLER Balıkesir'deki depremin ardından Büyükşehir ...
Depremin merkezinde vatandaşlar sokakta Balıkesir Akcaköy'de ateş başında sabahlıyor
YEREL HABERLER Depremin merkezinde vatandaşlar sokakta Balıkesir ...
Vali Yazıcı ve Başkan Yılmaz depremde seferber oldu
YEREL HABERLER Vali Yazıcı ve Başkan Yılmaz depremde seferber oldu
Balıkesir'de 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana geldi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 3 saat içinde 30 artçı deprem meydana ...
Balıkesir Valiliği'nden uyarı
YEREL HABERLER Balıkesir Valiliği'nden uyarı
Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
Balıkesir'de deprem anında yaşanan panik kamerada
YEREL HABERLER Balıkesir'de deprem anında yaşanan panik kamerada
Depremden sonra vatandaşlar benzinliklere akın etti
YEREL HABERLER Depremden sonra vatandaşlar benzinliklere akın etti
Balıkesir art arda yaşanan depremlerle sallandı
YEREL HABERLER Balıkesir art arda yaşanan depremlerle sallandı
Balıkesir’de vatandaşlar sokağa döküldü
YEREL HABERLER Balıkesir’de vatandaşlar sokağa döküldü
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı: "Herhangi bir hasar bildirimi yok"
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı: "Herhangi bir hasar ...
Deprem Balıkesir'i sokağa döktü
YEREL HABERLER Deprem Balıkesir'i sokağa döktü
Balıkersir’de art arda iki deprem
YEREL HABERLER Balıkersir’de art arda iki deprem
5.0 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü
YEREL HABERLER 5.0 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü
Balıkesir’de 4,6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Balıkesir’de 4,6 büyüklüğünde deprem
Bandırmaspor'dan 6 oyuncuya kadro dışı hamlesi
YEREL HABERLER Bandırmaspor'dan 6 oyuncuya kadro dışı hamlesi
Ayvalık’ta 39 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 39 düzensiz göçmen yakalandı
Edremit Belediyesi yaya güvenliğine dikkat çekti
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi yaya güvenliğine dikkat çekti
Başkan Ekrem Başaran delege seçimlerini izledi AK Parti Balıkesir’de delege seçimlerine start verildi
YEREL HABERLER Başkan Ekrem Başaran delege seçimlerini izledi AK ...
Öğrencilerden “Yedi Bölge Yedi İklim” temalı etkinlik
YEREL HABERLER Öğrencilerden “Yedi Bölge Yedi İklim” temalı etkinlik
Vali Yazıcı Ticaret Borsasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Yazıcı Ticaret Borsasını ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X