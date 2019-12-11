Öğrenciler kendi yaptıkları serada ekip, biçip meyve ve sebzeleri tanıyorlar Serada yetiştirilen ürünleri semt pazarında satışa sunacaklar

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan bir ortaokulun öğrencileri okul bahçesinde oluşturdukları serada bir çok meyve ve sebzeyi ekip yetiştirmeye başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Susurluk Ziraat Odası'nın da destekleriyle hayata geçirilen projede yetişen mahsül yine öğrenciler tarafından semt pazarında satışa sunulacak.

Susurluk'ta bulunan Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri meyve ve sebzeleri tanımak, nasıl yetiştiklerini öğrenmek ve bunu pratiğe dönüştürmek için anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Okul yetkilileri öğrencilerin toprakla buluşması, ürünlerin üretim aşamalarını birebir gözlemlemesi, hasat çalışmalarını yapması amacıyla geliştirdikleri projede Tarım Kredi Kooperatifleri ve Susurluk Ziraat Odası'nın da desteğini aldı. Kısa zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin çabaları sonucu okulun bahçesine kurulan iki serada onlarca meyve ve sebze yetiştirilmeye başlandı.

Toker : "Çocuklarımızı teknolojiden uzak tutmak için sera kurduk"

Okul Müdürü Hüseyin Toker projenin hikayesini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Toker, " Sera kurma fikri geçen yaz oluştu. Çağımızın hastalığı teknoloji ve buna bağlı cep telefonu kullanımı. Çocuklarımızı bu hastalıktan nasıl uzak tutarız diye konuşurken aklımıza sera kurma fikri geldi. Önce biz öğretmenler projenin ilk temellerini attık. Sonra ise tohumun toprakla buluşması safhasında ise öğrencilerimizi projeye kattık. Sınıflarımızı düzenli bir şekilde seramızda görevlendirerek kış sebzelerinin ekimine başladık. Buradaki amacımız öğrencilerimizin hem sebze ve meyveleri tanıması, yetişmelerini öğrenmesiydi. Yaklaşık olarak okulumuzun 800 öğrencisi var. Biz tüm öğrencilerimizi ikişer haftalık dönemler halinde projeden faydalanmalarını sağlıyoruz. Burada ekim zaten yapıldı ama ekilen ürünleri toplama, tekrardan ekme fırsatı vereceğiz öğrencilerimize. Burada yetişen ürünleri de ilçemizde kurulan semt pazarlarında Rehber Öğretmenlerimiz kanalıyla Susurluk Belediyesi'nden yer talep ederek stand açıp değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Çocuklar çileğin fabrikada yetişmediğini bilsinler diye proje ürettiler

Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güngör ise yaptığı açıklamada, " Bizi bu fikre iten bir anı var. Bunu Sayın Bakanımızdan dinlemiştik. Metropol kentlerimizden birinde yaşamış bir veli, çocuğu ile şehirde gezerken, logosunda çilek resmi olan bir mobilya mağazasının önünden geçerken babasına, çilek fabrikasının önünde geçiyoruz diyor. Bu da çocuklarımızın çileklerin fabrikada yetiştiğini sanan bir hale geldiğini gösterdi bizlere. Bu düşünce de bizi böyle bir çalışma yapmaya itti. Öğrencilerimiz burada tarımsal faaliyetlerde bulunarak, ürünleri tanıyorlar. Bu projeyi şehrimizde bahçesi müsait olan tüm okullarımızda uygulamayı planlıyoruz" dedi.

"Bizler için faydalı bir aktivite oldu"

Okul öğrencilerinden Elif Naz Sönmez, okullarının bahçesine kurdukları seranın kurulum ve üretim aşamalarını anlattı. Sönmez, " Seramızın kurulduğu alan daha önce okulumuzda pek kullanılmayan boş bir alandı. Öğretmenlerimizin de katkısıyla bu alanı daha verimli hale getirdik. Önce burada kazı çalışmaları yapıldı ve ardından tarıma verimli hale gelmesi için toprak döküldü. Sonrasında bütün öğrenciler derslerinden boş buldukları vakitte, öğretmenlerimizle birlikte ürünlerimiz için inşaat çalışmaları yaptık. Tüm öğrenciler bir araya gelerek ürünlerimizi toprakla buluşturduk. Seramızda çok sayıda sebze ve kış meyvesi bulunuyor. Marul, bakla, yeşil soğan gibi bir çok ürünü kendi ellerimizle toprakla buluşturduk. Bizler için çok faydalı bir aktivite oldu. Hayatımızda ilk kez böyle bir deneyim yaşadık" dedi.

"Derslerdeki stresimizi burada atıyoruz"

Okul öğrencilerinden Yusuf Karabul ise "Serayı yaptığımızda derslerden stresli çıkarsak buraya gelerek meyve ve sebzelerle uğraşıp stresimizi atıyoruz. Öğretmenlerimiz burada bize çok güzel şeyler öğrettiler. Nasıl sebze meyve ekilir, nasıl toplanır diye. Tabi ileride bende bu işi yapmayı düşünebilirim" diye konuştu.

BALIKESİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

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