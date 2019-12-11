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Zeytinde 'paslı demir' ve 'kimyasal' hilesi

DHA

TÜRKİYE'de zaman zaman rastlanılan hileli gıdalar zincirine, zeytin de eklendi. 4 ayda hazır hale gelecek zeytinler, kullanılan çeşitli kimyasallarla 2 hafta gibi kısa sürede tüketiciye sunuluyor. Zeytinin renginin siyah olması için bekletme havuzlarına paslı metal ve çeşit boyalar atıldığı belirtiliyor. Zeytin işleme ustası İsmail Fındık, kullanılan kimyasallarla 4 ayda ancak hazır hale gelecek zeytinin, 2 haftada satışa sunulduğunu belirtti.

TÜRKİYE'de zaman zaman rastlanılan hileli gıdalar zincirine, zeytin de eklendi. 4 ayda hazır hale gelecek zeytinler, kullanılan çeşitli kimyasallarla 2 hafta gibi kısa sürede tüketiciye sunuluyor. Zeytinin renginin siyah olması için bekletme havuzlarına paslı metal ve çeşit boyalar atıldığı belirtiliyor. Zeytin işleme ustası İsmail Fındık, kullanılan kimyasallarla 4 ayda ancak hazır hale gelecek zeytinin, 2 haftada satışa sunulduğunu belirtti.
Salamura zeytinin 4 ile 6 ay arasında hazır olduğunu söyleyen zeytin işleme ustası İsmail Fındık, kullanılan çeşitli kimyasallarla en erken 4 ayda hazır hale gelen zeytinin 2 hafta içinde raflarda satışa çıkarıldığını kaydetti. Fındık, "Doğal fermantasyon yapıyoruz. Genelde 5 aydan aşağı ürün alamıyoruz; ancak 15 günde zeytini hazırlayanlar var. Demir oksidi de genelde siyah zeytinde renk vermek için kullanırlar. Zeytinin bu şekilde kararmasını sağlıyorlar. Kimisi de daha çabuk olması için içine kostik atar ve zeytinin acısını bu şekilde alır" diye konuştu. 
SİYAH ZEYTİNDE 'KİMYASAL' TEHLİKESİ
Salamura zeytinlerde daha fazla karartma işlemlerinin uygulandığını belirten Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytin üreticisi Mehmet Hakkı Semerci ise "Maalesef zaman zaman siyah zeytinde istismarların olduğunu duyuyoruz. Siyah zeytinde, illa zeytinin siyah olması gibi tüketicide bir öngörü var. Bu yanlış. Bazıları kahverengi olabilir. Bu zeytinin natürel işlenmesinden kaynaklanır. Zeytini siyah yapmak için ne yazık ki bazı küflü malzemelerin havuzlara atıldığı söyleniyor. Siyah zeytindeki istismar havuzlarda yapılıyor. Zeytin bekletilmek için havuzlara konulduğunda demir oksitlerle ve çeşitli kimyasallarla suyunu renklendiriyorlar sonrasında da o suyun rengi zeytine geçiyor. Bu tercih edilmeyen, son derece zararlı, rengi güzel ama içinde insan vücuduna zararlı maddeleri barındırmaktadır. Ayrıca zeytin çekirdeğinin renginden, zeytinin ilaçlı ya da kimyasal madde kullanılıp kullanılmadığının anlaşılması mümkün değil. Olgun bir Gemlik zeytininin çekirdeği siyah olurken, Edremit zeytini daha beyaz bir çekirdeğe sahip olur" diye konuştu.
Doğal zeytinde iki yapılış şekli olduğunu anlatan Edremit MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak da "İster suyla salamura ister tuzla çevirme usulü zeytin yapılabilir. Siyah zeytin havayla temas ettiği sürece kararma yapar. Bu kararma kahverengileşme şeklinde olmaktadır. Büyük firmalarda ise koruma ve daha hızlı karartma olması için ferrolaktat, ferro glukonat kullanılmaktadır. Zeytinin çok siyah olması önemli değildir ve doğal renk kahverengidir. Tüketicilerimizde zeytini tadarak almalıdır. Tat kendini gösterir. Çok tuzlu zeytinler alınmamalıdır. Simsiyah olan zeytinler fabrikasyon üründür, bunu alıp, almamak da kendi takdirleridir" dedi.

BALIKESİR

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:16
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