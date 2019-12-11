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Doç. Dr. Özmen: Balıkesir'in deprem tehlikesi yüksek

DHA

GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Uygulama Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir´de dün akşam meydana gelen depremleri değerlendirdi. Doç. Dr. Özmen, "Balıkesir'in deprem tehlikesinin çok yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her ile özgü ve o ilin sorunlarını çözmeye yönelik deprem risklerinin azaltılması, planların hazırlanması gerekli" dedi.

GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Uygulama Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir´de dün akşam meydana gelen depremleri değerlendirdi. Doç. Dr. Özmen, "Balıkesir'in deprem tehlikesinin çok yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her ile özgü ve o ilin sorunlarını çözmeye yönelik deprem risklerinin azaltılması, planların hazırlanması gerekli" dedi.
Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Uygulama Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Bülent Özmen, dün gece peş peşe meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremleri DHA'ya değerlendirdi. Doç. Dr. Özmen, "Dün saat 23.14'te Balıkesir ilinin yaklaşık 20 kilometre güneyinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem başta Balıkesir kent merkezi ve ilçeleri olmak üzere komşu illerin tamamında hissedilmiştir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan diri fay haritasına göre depremin olduğu yerde herhangi bir diri fay haritalanmamıştır. Deprem hemen İkizcetepeler Barajı´nın güneyinde, yerin 7 km derinliğinde meydana gelmiştir" dedi. 
Ege bölgesinde deprem riskinin oldukça yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Bülent Özmen, şöyle konuştu:
"Balıkesir başta olmak üzere bütün Ege Bölgesi deprem aktivitesi ve deprem tehlikesi oldukça yüksek bir bölgedir. Balıkesir il sınırları içinde tarihsel ve aletsel dönemde meydana gelen depremlere baktığımız zaman deprem tehlikesinin yüksek olduğunu açıkça görüyoruz. Balıkesir geçmişte 1577, 1898, 1935, 1942, 1944, 1953 ve 1964 yıllarında meydana gelen depremlerden önemli bir şekilde etkilenmiştir. Bölgede Yenice-Gönen fayı, Edremit Körfezi fay zonu, HavranBalıkesir fay zonu gibi büyük deprem üretme potansiyeli olan birçok fay vardır. Geçmişte olan ve hasara neden olan depremlere ve bölgedeki deprem üretme potansiyeli olan diri faylara baktığımızda Balıkesir'in deprem tehlikesinin çok yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim öncelikle başta hükümetimiz, yerel yönetimler ve birey olarak bizlerin meydana gelen bu depremlerden dersimizi alıp, deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına odaklanmamız gerekmektedir. Tarihi her ne kadar bilinemese de ilerleyen yıllarda zamanı tam olarak kestirilemeyen bir zamanda Balıkesir ilinde mutlaka büyük bir deprem gerçekleşecektir. Bu gerçekten yola çıkarak, her ile özgü ve o ilin sorunlarını çözmeye yönelik deprem risklerinin azaltılması planların hazırlanması ve hazırlanan bu plan doğrultusunda yapılması gereken çalışmaların tavizsiz bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir."

BALIKESİR

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:16
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