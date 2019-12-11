Balıkesir’de oryantiring sporu derslerdeki başarıyı artırdı

Burhaniye ilçesinde, okullarda oryantiring sporu gün geçtikçe daha çok yaygınlaşırken, sporun derslerdeki başarıyı artırdığı kaydedildi. Faruk Kızıklı İlkokulu 3C Sınıfı öğretmeni Fatma Karatopak Altınsoy, oryantiring sporunun başarıyı artırdığı gibi öğrencileri teknoloji bağımlılığından uzak tuttuğunu anlattı. .

Burhaniye Faruk Kızıklı İlkokulu 3C Sınıfındaki 28 öğrenci okul bahçesinde oryantiring sporu yaparken, büyük heyecan yaşıyor.,Öğretmen Fatma Kapatopak Altunsoy’un hazırladığı hedefleri bularak şifreleri çözmeye çalışan öğrenciler de oryantiring sporunu çok sevdiklerini anlattı. Okul bahçesinde oryantiring sporu yapan öğrenciler heyecan yaşadı. Öğrencileri oryantiring ile tanıştırdığını anlatan Öğretmen Altısoy, “Oryantırıng sporu ile öğrencileri bu sene tanıştırdım. Öğrencilerimiz hedef buluyorlar ve şifre çözüyorlar. Böylelikle derslerini daha kolay öğreniyorlar. Böylelikle bilgiler daha kalıcı oluyor. Asıl amaç ta, öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından uzak tutmak. Sporla dana çok ilgilenmelerini sağlamak. Oryantiring sporunu derslerimizde en etkili şekilde kullanmak istiyoruz. Bu spor derslerdeki başarıyı da artırıyor” dedi. Öğrencilerden Eren Deniz Coşkun da, ”Oryantiring çok eğlenceli bir spor Bunun sayesinde fen bilgisi dersleriniz daha iyi oldu” dedi. Nisa İmer ise, “Oryantiringi çok seviyorum. Bunun sayesinde derslerimizi daha kolay öğreniyoruz. Öğretmenimize teşekkür ediyorum” dedi.

BALIKESİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

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