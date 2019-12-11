Ayvalık deve güreşleri coşkusuna hazırlanıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği’nin bu yıl 6. kez koordine ettiği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek deve güreşleri 15 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.

Ayvalık’ta ki deve güreşleri şölenine; Bodrum’dan, Çanakkale’ye kadar olan bölgenin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından 120 pehlivan devenin katılacağı öğrenildi.

150 Evler Mahallesi’ndeki eski Kamyoncular Kooperatifi araç park alanında gerçekleşecek olan güreşlerin kıran kırana geçmesini beklediklerini belirten Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Yatkın, pehlivan develerin arasında Salihli’den Çakır, Ezine’den Çılgın Kamil, Bodrum’dan Heredot gibi ünlü develerin de katılacağı güreşlerin coşkuyu zirveye taşıyacağını savundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e katkılarından dolayı şükranlarını sunan Mustafa Yatkın, “Anadolu’nun en köklü geleneklerinden biri olan Deve Güreşleri’ni bu yıl da ilçemizde gerçekleştirecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Deve Güreşi tutkunlarının unutamayacakları bir organizasyonla ülkemizin dört bir yanından en güçlü pehlivan develeri Ayvalık arenasında buluşturuyoruz. Bölgemizin en iddialı güreşlerine sahne olacak bu organizasyonumuza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin en önemli çatım ustalarından biri olarak kabul edilen İbrahim Yatkın da devecilik camiasında en güçlü develerin karşılaşması için en güzel çatımları bu organizasyon için hazırladıklarını kaydederek, deve güreşi severleri heyecan dolu karşılaşmaların beklediğinin müjdesini verdi.

BALIKESİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

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