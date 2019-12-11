Edremit CHP’de seçim heyecanı Başkan Adayı Temiz, “Hep birlikte mücadele edeceğiz”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP Edremit İlçe Başkanlığında 15 Aralık Pazar günü saat 10:00’da Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde seçim heyecanı yaşanacak. CHP Edremit İlçe Başkanlığına Muammer Temiz de aday oldu.

Mevcut İlçe Başkanı Fatih Yılmaz yeniden göreve talip olurken, partinin birçok kademesinde görev alan Muammer Temiz’de CHP Edremit İlçe Başkanlığına adaylığını açıklayan isim oldu.

Muammer Temiz CHP Edremit İlçe teşkilatında partililer ile bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Temiz yaptığı açıklamada, “Partimin birçok kademesinde görev aldım. İlçe Başkanı olduğum takdirde herkese eşit olacağız. Her zaman üyesi olmaktan gurur duyduğum, menfaat gözetmeden her alanında çalıştığım ve bu kararı birileri sırtımı sıvazlasın diye değil, vicdani duyguları güçlü olan partili yoldaşlarıma güvenerek Edremit CHP İlçe Örgütünün Başkanlığına adayım. Hep birlikte mücadele edeceğiz.” dedi.

BALIKESİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

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