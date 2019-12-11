Depremin merkez üssünde hayat normale döndü

Balıkesir’de 5.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Akçaköy kırsal mahallesinde hayat normale döndü. Depreme sebebiyle geceyi sokakta yaktıkları ateşin başında geçiren mahalle sakinleri, sabah olunca günlük işlerine devam etti.

Dün gece saat 23.13’de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Akçaköy sakinleri günlük işlerine döndü. Sabah olmasıyla evlerine dönen vatandaşlar evlerinde hasar olup olmadığını kontrol etti. Kırsal mahalle genelinde metruk evler haricinde herhangi bir yıkıntı olmazken, bazı evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldiği tespit edildi. Akçaköy Muhtarı Şerafettin Demirci, kırsal mahalle genelinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, birkaç evin duvarlarında çatlaklar olduğunu belirtti.

Akçaköy Mahallesi sakini Hatice Demirci deprem anında yaşadıklarını anlattı. Demirci, “Depremi hissedince çok korktum. Sanki evin içine fırtına girdi. O duvarlar allak bullak oldu şangırdadı. Bu arada evde bulunan bir kapak düşmüş kırılmış. Eyvah dedim ev de göçüyor. Yan tarafta gelinim oturuyor hemen o tarafa koşturdum. 4 ve 11 yaşında çocukları var, hepsi ağlaşıyordu. Hemen çabuk aşağıya inelim dedim. Hemen ayar topar indik, çocuğun taksisi var onun içine oturduk hepimiz. Takside otururken hemen aniden yine bir deprem oldu. Aradan 5 dakika geçmedi yine bir deprem daha oldu. Çok korktuk, çocuklar çok ağladı. Allah bir daha bize böyle şeyler göstermesin. Çok zor. Televizyonlarda görüyorduk ama başımıza gelmeden bilmiyormuşuz” diye konuştu.

Mahalle sakini Hasan Akdoğan ise “Ben 23.00’de yatağa yattım. O arada uykuya henüz dalmadan aşağıdan yukarıya doğru zıplattı bir sarsıntı oldu. Çok şiddetli oldu. Yani bir güzel korktuk. Salavat getirerek hanımla berabere kalktık üzerimizdeki korkuyu atamadık. Ondan sonra yeniden bir daha sallandık. Sallanırken ayaktaydım, dermanım kesildi, bacaklarım titredi. Aşağı yukarı saat 01.00’e kadar dışarıda durduk. Deprem sırasında aşağılardan bir sesler geliyordu. Hani gök gürler ya, uzaklarda yağmur yağıyor sanırsın ya öyle bir gürültü toprağın altından geldi. Deprem olduktan sonra saatler 24.00’ü geçinde ayın 11’ine geliyor ya telefona baktım benim doğum günüm imiş. Doğum günümüz dedim, Allah korusun bir de ölüm günümüz olacaktı, aynı günü tutacaktı dedim” ifadelerini kullandı.

Akçaköy Muhtarı Şerafettin Demirci ise depremin ardından mahalle sakinlerinin günlük işlerine geri döndüğünü belirterek, “Dün akşamki yaşanan depremden sonra rutin bir hayata geçildi. Akşam sabahladık, dışarılarda, ateşin başında. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Herkes işinde gücünde. Normal bir hayata geçildi. Allah bir daha göstermesin. Bir de başkanlarımızdan, tüm kurumlarımızdan Allah razı olsun. Hepsi anında olaya müdahale ettiler, hemen geldiler, telefonla aradılar, bilgi aldılar. Allah bir daha göstermesin, kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Bu tür olaylar çok ağır bir stresse sokuyor, korku, endişe oluyor. Köyde ufak tefek çatlaklar dışında bir sorun yok, yıkım yok. Ufak tefek çatlaklarımız var, başka bir şey yok” diye konuştu.

BALIKESİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

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