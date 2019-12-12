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(Özel) Plastik bardakla başlayan uluslararası başarı öyküsü Balıkesirli öğretmen ve grubu ödüller ...

İHA

Balıkesirli müzik öğretmeni Nuri Dağdelen, öğrencileri ile beş plastik bardakla başlayarak kurdukları müzik grubu ve yaptığı çalışmalar nedeniyle TOYP Türkiye Ödül Töreni'nde birinci olarak, Türkiye'nin on başarılı genci arasına girdi.

(Özel) Plastik bardakla başlayan uluslararası başarı öyküsü Balıkesirli öğretmen ve grubu ödüller ile başarıya doymuyor

Balıkesirli müzik öğretmeni Nuri Dağdelen, öğrencileri ile beş plastik bardakla başlayarak kurdukları müzik grubu ve yaptığı çalışmalar nedeniyle TOYP Türkiye Ödül Töreni'nde birinci olarak, Türkiye’nin on başarılı genci arasına girdi.
Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği İstanbul Şubesi tarafından 25'incisi düzenlenerek “Onur Yılı” ilan edilen TOYP Türkiye Ödül Töreni, Cemal Reşit Rey Salonu’nda gerçekleştirildi. Ödül töreninde “Hayatın Ritmini Yakala” grubu kurucusu ve Balıkesir Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu müzik öğretmeni Nuri Dağdelen, “insan haklarına, çocuklara ve du¨nya barıs¸ına katkı” kategorisinde birinci olarak Türkiye’nin on başarılı genci arasında yer aldı. Türkiye birincisi olan Nuri Dağdelen, 50’yi aşkın ülkeden gelen TOYP birincileri ile dünya kategorisinde yarışmaya hak kazanarak, çalışmalarını dünyaya duyurma fırsatı yakaladı. Ödül töreninde Dağdelen ve kurduğu ritim grubu Hayatın Ritmini Yakala'nın verdiği konser ise ayakta alkışlandı.
Nuri Dağdelen’in başarı serüveni. 2015 yılında Farkındalık Oluşturan Öğretmen Ödülü ile başladı. 2016 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu, 2017 yılında yılın öğretmeni, 2018 yılında yılın babası, 2018 yılında en yenilikçi öğretmen, 2019 yılında ezber bozan öğretmen seçilen Dağdelen, 2019 yılında da bu başarılara bir yenisini daha ekleyerek Türkiye’nin en başarılı gençleri arasına girdi.

"Başarımız 5 plastik bardakla başladı"
Balıkesir’in Kepsut ilçesi kırsal mahallesinde bulunan yatılı okulda sürdürdüğü öğretmenlik hayatında birçok başarıya imza atan Nuri Dağdelen, 8 yıl önce okulda göreve başladığını söyledi. Dağdelen, "Neler yapabiliriz diye düşünmeye başladım ve öğrencilerimin hayallerini defterime not ettim. İlk defa yurt dışına çıkmak, denizi görüp girmek gibi öğrencilerin isteklerini gerçekleştirmek için vesile olmak istiyordum. Yola çıkıp okula geldiğimizde hiçbir enstrümanımız ve sınıfımız da yoktu. Sadece 5 plastik bardakla bu işlere başladık ve dünyanın tek ahşap müzik atölyesini okulumuza kazandırdık. Sonrasında hayallerimizin peşinden koşarak başarılar elde ettik. Başarı aile ile başlar, ben başta eşim Sedanur Dağdelen, kız kardeşim Ayşe Oral ve tüm öğrencilerimle birlikte kocaman bir aile oluşturarak bu başarıları elde ettik. Hepsine, bize destek veren herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

BALIKESİR

12 Aralık 2019 Perşembe

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