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Balıkesir’de zeka oyunları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıyor

İHA

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 200 öğretmene zeka oyunları eğitici eğitmenliği kursu verirken, öğretmenler de okullarında kurslar açmaya başladı. Okullarda 36 kurs açıldığını anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, zeka oyunlarının öğrencileri kötü alışkanlıklardan ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırdığını söyledi.

Balıkesir’de zeka oyunları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıyor

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 200 öğretmene zeka oyunları eğitici eğitmenliği kursu verirken, öğretmenler de okullarında kurslar açmaya başladı. Okullarda 36 kurs açıldığını anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, zeka oyunlarının öğrencileri kötü alışkanlıklardan ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırdığını söyledi.
Faruk Kızıklı İlkokulundaki kursları ziyaret eden Dükancı, öğretmenlerden bilgi alırken, kursların devam edeceğini söyledi. Oyunları aileleriyle de oynadıklarını anlatan öğrenciler, derslerinde daha başarılı olduklarını söyledi. Derslerde sonra düzenlenen kurslara katılan öğrenciler mutluluklarını dile getirdi. Zeka oyunları eğitmenliği kursuna katıldığını anlatan Öğretmen Serpil Özçatal, “ Derslerden sonra zeka oyunları kursu veriyoruz. Öğrencilerimiz zeka oyunları sayesinde eğlenceli vakit geçiriyorlar. Bu oyunlar sayesinde çözüm üretmeyi, plan kurmayı ve pratik düşünmeyi öğreniyorlar. Bir arada kurallara uyarak oyun oynamayı öğreniyorlar” dedi. Öğrencilerden Yasin Demir de, “ Evde ağabeyimle oynuyorum Ama, hep berabere kalıyoruz” dedi. Eslem Buket Çavdar ise, “Ben bu oyunlarla çok eğleniyorum. Evde annemle de oynuyorum” diye konuştu. Rüzgar Çobanoğlu da, “ Bu oyunlar çok güzel. Bu oyanlar sayesinde derslerimde başarılı oldu” dedi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, “Burhaniye Halk Eğitimi Müdürlüğü olarak geçtiğimiz yıl açtığımız eğitici eğitmenliği kursuna 200 öğretmen katıldı. Şu anda çeşitli okullarda 36 kurs açtık. Bu oyunlar, öğrencileri kötü alışkanlıklardan ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıyor.Sosyalleşme adına da olumlu sonuçlar alıyoruz. Bu kurslarda emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. Öğrencilere de başarılar diliyorum” dedi.

BALIKESİR

12 Aralık 2019 Perşembe

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