Sınıflarında İHA’yı konuk ettiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sakarya İlkokulu’nun 3B sınıfı öğrencileri İhlas Haber Ajansı Ayvalık Muhabiri Suat Salgın’ı sınıflarında ağırlayarak, birlikte kitap okudu.

Ayvalık’ta; Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde yürütülen BENGİ Projesi kapsamında; Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ilçede de sürdürülen ‘Kitaptan Kanatlar’ projesi dahilinde gerçekleşen etkinlikte; İhlas Haber Ajansı Ayvalık Muhabiri Suat Salgın öğrencilere gazetecilik mesleğini anlattı.

3B sınıfı öğretmeni Fahriye Çakmak’ın yanı sıra 18 minik öğrencinin ev sahipliğinde gerçekleşen 20 dakikalık kitap okuma etkinliği öncesinde Gazeteci Salgın, minik öğrencilerle sohbet etti.

BALIKESİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.