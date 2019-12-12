BTO’ da “e-Dönüşüm” semineri

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Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde "eDönüşüm" semineri gerçekleştirildi.

BTO Meclis Üyesi Şahkan Saltık'ın açılış konuşmasında "Gelişen Teknoloji ve EDönüşüm Süreçlerinin Geleceği, VUK 509’a Duyulan İhtiyaç" konularına değindi. Daha sonra söz alan Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğ Aslan "EBelge Uygulamaları, EFatura, EArşiv Fatura, Eİrsaliye, Zaman Damgası, Müracaat Süreçleri" konularında bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizle birlikte Üye Firmalarımız yoğun katılım sağladı. Soru cevap ardından seminer sona erdi.

BALIKESİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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