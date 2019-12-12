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Balıkesir'de 8 silah ele geçirildi

İHA

Balıkesir polisi son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 8 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir'de 8 silah ele geçirildi

Balıkesir polisi son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 8 adet silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir il genelinde son 24 saat içerisinde 8 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Erdek, Burhaniye, Gönen ve Edremit ilçelerinde 2 adet kurusıkı silah, 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve 70 adet fişek, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 4 adet kartuş ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

BALIKESİR

12 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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