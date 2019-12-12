Çocuklar üşümesin diye bere ve atkı ördüler

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezinde, usta öğretici ve kursiyerler çocuklar üşemesin diye bere ve atkı ördüler. Hazırlanan 120 adet bere ve atkı Çorum Mecitözü Hisarkavak Köyü İlkokulu’na gönderildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, geçtiğimiz yıl başlatılan “Çocuklar üşümesin” projesi devam ederken, 50 kadının ördüğü bere ve atkılar Çorum Mecitözü Hisarkavak İlkokuluna gönderildi. 120 adet bere ve atkı ören kadınlar projede görev almaktan mutlu olduklarını anlatırken, projenin devam edeceği açıklandı. Projenin devam edeceğini anlatan Usta Öğretici Adeviye Karaimam, “Çocuklar üşemesin projesi gereğince bere ve atkılar ördük. Bunları Çorum’a gönderiyoruz. Projede görev alan tüm arkadaşlar mutlu oldular. Talep olduğu sürece projemiz devam edecek” dedi. Okul Aile Birliği Başkanı Meral Özgür de, “Geçen yılda bere, atkı ve eldivenler örmüştük. Bu senede tüm kursiyerlerle birlikte bere ve atkılar ördük. Oradaki çocuklarımız üşümesin istiyoruz. Her şey çocuklarımız için” dedi. Kadınlara teşekkür eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı ise, “Halk Eğitimi Merkezi olarak geçen yıl başlattığımız projeyi devam ettiriyoruz. Proje gereğince hazırlanan bere ve atkıları ihtiyaç sahibi okullara gönderiyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız güle güle kullansınlar” dedi.

BALIKESİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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