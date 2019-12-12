Balıkesir'de FETÖ'den 1 tutuklama

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde FETÖ/PDY üyesi karı koca yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğeri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir şirketin muhasebe işlerini yapan, örgüt ile iltisaklı olduğuna dair beyanlar bulunan ve Bank Asya'da hesabı olan D.K. ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair beyanlar bulunan Bigadiç ilçesi kadın mütevellisi olan eşi Z.K., Bigadiç ilçesinde yakalandı. İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Z.K. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, D.K. ise tutuklandı.

BALIKESİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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