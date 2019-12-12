(ÖZEL) Bandırmaspor şampiyonluğa inanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(ÖZEL) Bandırmaspor şampiyonluğa inanıyor

DHA

TFF 2´nci Lig´de şampiyonluk adaylarından Bandırmaspor´da Başkan Göksel Karlahan ve Asbaşkan Onur Göçmez; teknik heyet ve oyuncularına güvendiklerini, sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerini söyledi.

TFF 2´nci Lig´de şampiyonluk adaylarından Bandırmaspor´da Başkan Göksel Karlahan ve Asbaşkan Onur Göçmez; teknik heyet ve oyuncularına güvendiklerini, sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerini söyledi.
TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele veren Bandırmaspor, 16´ncı haftayı 31 puanla ikinci sırada tamamladı. Sivas Belediye Spor deplasmanında bu sezon ilk kez mağlup olan Bandırma ekibi, buna karşın şampiyonluk hedefinden kopmadı. Lider Ankara Demirspor ile arasında 2 puan fark bulunan Bandırmaspor´da yönetim, teknik heyet ve oyuncular, ligi şampiyon tamamlayacaklarına inandıklarını belirterek camiadan destek istedi. Diğer taraftan, ekonomik sorunlarla boğuşan kulüp, geçtiğimiz gün destek gecesinde bir araya gelerek birlik mesajı verdi.
"BU KULÜP HEPİMİZİN"
Birçok futbol kulübünde olduğu gibi Bandırmaspor´da da geleceğe güvenle bakabilmek için önemli olan noktanın maddi kaynaklar olduğuna işaret eden Başkan Göksel Karlahan, dayanışma gecesiyle birlikte bu destekleri tabana yaymak istediklerini söyledi. Forma ve SMS kampanyası düzenlediklerini belirten Başkan Karlahan, "Herkes maddi gücü içerisinde destek oluyor. Bizim için 1 lira veren de çok kıymetli. Yöneticiler olarak bu paraları, daha ekonomik, dürüst, doğru ve yerinde kullanmak istiyoruz. Balıkesir olarak 20 ilçe, birlik beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Bu kulüp hepimizin, sahip çıkmamız lazım" dedi.
"ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZDEN SAPMAYACAĞIZ"
Takımın ligdeki durumunu da değerlendiren Başkan Karlahan, "Bu sene şampiyonluk hedefini çizdik. 15 hafta namağlup götürdük. Hal böyle olunca hedefimizin de şampiyonluk olması nedeniyle rakipler size karşı bileniyor. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında, belki oynayacağımız 10 maçın 9´unu kazanırız ancak sakatlıklar ve hava şartları etkiledi. Bu bir bahane değil elbet, hayırlısı olsun. Hedefimiz şampiyonluk ve hedefimizden sapmayacağız" diye konuştu.
"TÜM ŞEHRİN DESTEK ÇIKMASI LAZIM"
Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez ise kulüplerin en büyük sıkıntısının maddi kaynak yaratmak olduğunu belirtti. Birlik olmanın öneminin altını çizen Asbaşkan Göçmez, "Burada verilen bir mücadele var, bu mücadelenin sonunda şampiyon olmayı hedefliyoruz. Maddi destekler de önümüzdeki günler için güzel sonuçlar doğuracak. Bandırmaspor çok büyük bir camia. 1965´ten beridir hem Türk futboluna, hem de şehre hizmet veriyor. Bu köklü kulübü yaşatmamız lazım. Sadece bizlerin değil, tüm şehrin destek çıkması lazım" şeklinde konuştu.
"TRANSFER TAHTASINI MASAYA YATIRACAĞIZ VE KARAR ALACAĞIZ"
Sivas deplasmanında ilk 11 oyuncularının 6´sının eksik olduğunu hatırlatan Asbaşkan Göçmez, teknik ekibe ve oyunculara çok güvendiklerini ve Bandırmaspor´un şu anda en güçlü şampiyonluk adayı olduğunu söyledi. Transfer yasağına da değinen Asbaşkan Göçmez, "Yönetim olarak mevcut futbolcularımızın bu ligi şampiyon bitireceğine inanıyoruz. Birlikteliği, organizasyonu sağlarsak bu kadronun açık ara şampiyon olması lazım. Transfer tahtasını açmayabiliriz çünkü bizim içerideki futbolcularımızın da peşinatları, maç başıları var; finansal anlamda bunu iyi planlamak lazım. Yarattığımız finansmanı dış paydaşlara değil de, iç paydaşlara kullanarak onları motive etmek de bir strateji. Önümüzdeki maçtan sonra bu durumu masaya yatıracağız ve karar alacağız" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilci Yardımcısı Aykan: "Balıkesir'in deprem riski İstanbul'dan fazla"
YEREL HABERLER TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilci ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Samsun yolcusu
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Samsun yolcusu
Balıkesir'de FETÖ'den 1 tutuklama
YEREL HABERLER Balıkesir'de FETÖ'den 1 tutuklama
FETÖ'nün sözde "TSK mahrem imamı" tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün sözde "TSK mahrem imamı" tutuklandı
Depremde sakinliği ile dikkat çeken vatandaş: "Benim yüküm zaten ağır"
YEREL HABERLER Depremde sakinliği ile dikkat çeken vatandaş: "Benim ...
Çocuklar üşümesin diye bere ve atkı ördüler
YEREL HABERLER Çocuklar üşümesin diye bere ve atkı ördüler
Balıkesir'de 8 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 8 silah ele geçirildi
BTO’ da “e-Dönüşüm” semineri
YEREL HABERLER BTO’ da “e-Dönüşüm” semineri
Burhaniye’de Beşiktaşlılar öğrencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de Beşiktaşlılar öğrencileri sevindirdi
Sınıflarında İHA’yı konuk ettiler
YEREL HABERLER Sınıflarında İHA’yı konuk ettiler
Balıkesir’de zeka oyunları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de zeka oyunları teknoloji bağımlılığından ...
(Özel) Plastik bardakla başlayan uluslararası başarı öyküsü Balıkesirli öğretmen ve grubu ödüller ile başarıya doymuyor
YEREL HABERLER (Özel) Plastik bardakla başlayan uluslararası başarı ...
Kahveden kaçmayan işletmeci ve çaycı, deprem anını anlattı
YEREL HABERLER Kahveden kaçmayan işletmeci ve çaycı, deprem anını ...
Eski Bakan Kırımlı kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Eski Bakan Kırımlı kabri başında anıldı
“Toprak Ana Şöleni” coşkulu geçti
YEREL HABERLER “Toprak Ana Şöleni” coşkulu geçti
Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (3)
YEREL HABERLER Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (3)
Jeoloji profesöründen 7.2’lik deprem uyarısı
YEREL HABERLER Jeoloji profesöründen 7.2’lik deprem uyarısı
Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi
YEREL HABERLER Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi
Depremin merkez üssünde hayat normale döndü
YEREL HABERLER Depremin merkez üssünde hayat normale döndü
Edremit CHP’de seçim heyecanı Başkan Adayı Temiz, “Hep birlikte mücadele edeceğiz”
YEREL HABERLER Edremit CHP’de seçim heyecanı Başkan Adayı Temiz, ...
Ayvalık deve güreşleri coşkusuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ayvalık deve güreşleri coşkusuna hazırlanıyor
Balıkesir’de oryantiring sporu derslerdeki başarıyı artırdı
YEREL HABERLER Balıkesir’de oryantiring sporu derslerdeki başarıyı ...
Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (2)
YEREL HABERLER Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (2)
Uzman Çavuş Hasan Atak için lokma döktürdü
YEREL HABERLER Uzman Çavuş Hasan Atak için lokma döktürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X