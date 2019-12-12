(ÖZEL) Bandırmaspor şampiyonluğa inanıyor

TFF 2´nci Lig´de şampiyonluk adaylarından Bandırmaspor´da Başkan Göksel Karlahan ve Asbaşkan Onur Göçmez; teknik heyet ve oyuncularına güvendiklerini, sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerini söyledi.

TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele veren Bandırmaspor, 16´ncı haftayı 31 puanla ikinci sırada tamamladı. Sivas Belediye Spor deplasmanında bu sezon ilk kez mağlup olan Bandırma ekibi, buna karşın şampiyonluk hedefinden kopmadı. Lider Ankara Demirspor ile arasında 2 puan fark bulunan Bandırmaspor´da yönetim, teknik heyet ve oyuncular, ligi şampiyon tamamlayacaklarına inandıklarını belirterek camiadan destek istedi. Diğer taraftan, ekonomik sorunlarla boğuşan kulüp, geçtiğimiz gün destek gecesinde bir araya gelerek birlik mesajı verdi.

"BU KULÜP HEPİMİZİN"

Birçok futbol kulübünde olduğu gibi Bandırmaspor´da da geleceğe güvenle bakabilmek için önemli olan noktanın maddi kaynaklar olduğuna işaret eden Başkan Göksel Karlahan, dayanışma gecesiyle birlikte bu destekleri tabana yaymak istediklerini söyledi. Forma ve SMS kampanyası düzenlediklerini belirten Başkan Karlahan, "Herkes maddi gücü içerisinde destek oluyor. Bizim için 1 lira veren de çok kıymetli. Yöneticiler olarak bu paraları, daha ekonomik, dürüst, doğru ve yerinde kullanmak istiyoruz. Balıkesir olarak 20 ilçe, birlik beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Bu kulüp hepimizin, sahip çıkmamız lazım" dedi.

"ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZDEN SAPMAYACAĞIZ"

Takımın ligdeki durumunu da değerlendiren Başkan Karlahan, "Bu sene şampiyonluk hedefini çizdik. 15 hafta namağlup götürdük. Hal böyle olunca hedefimizin de şampiyonluk olması nedeniyle rakipler size karşı bileniyor. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında, belki oynayacağımız 10 maçın 9´unu kazanırız ancak sakatlıklar ve hava şartları etkiledi. Bu bir bahane değil elbet, hayırlısı olsun. Hedefimiz şampiyonluk ve hedefimizden sapmayacağız" diye konuştu.

"TÜM ŞEHRİN DESTEK ÇIKMASI LAZIM"

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez ise kulüplerin en büyük sıkıntısının maddi kaynak yaratmak olduğunu belirtti. Birlik olmanın öneminin altını çizen Asbaşkan Göçmez, "Burada verilen bir mücadele var, bu mücadelenin sonunda şampiyon olmayı hedefliyoruz. Maddi destekler de önümüzdeki günler için güzel sonuçlar doğuracak. Bandırmaspor çok büyük bir camia. 1965´ten beridir hem Türk futboluna, hem de şehre hizmet veriyor. Bu köklü kulübü yaşatmamız lazım. Sadece bizlerin değil, tüm şehrin destek çıkması lazım" şeklinde konuştu.

"TRANSFER TAHTASINI MASAYA YATIRACAĞIZ VE KARAR ALACAĞIZ"

Sivas deplasmanında ilk 11 oyuncularının 6´sının eksik olduğunu hatırlatan Asbaşkan Göçmez, teknik ekibe ve oyunculara çok güvendiklerini ve Bandırmaspor´un şu anda en güçlü şampiyonluk adayı olduğunu söyledi. Transfer yasağına da değinen Asbaşkan Göçmez, "Yönetim olarak mevcut futbolcularımızın bu ligi şampiyon bitireceğine inanıyoruz. Birlikteliği, organizasyonu sağlarsak bu kadronun açık ara şampiyon olması lazım. Transfer tahtasını açmayabiliriz çünkü bizim içerideki futbolcularımızın da peşinatları, maç başıları var; finansal anlamda bunu iyi planlamak lazım. Yarattığımız finansmanı dış paydaşlara değil de, iç paydaşlara kullanarak onları motive etmek de bir strateji. Önümüzdeki maçtan sonra bu durumu masaya yatıracağız ve karar alacağız" ifadelerini kullandı.



BALIKESİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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