Kaymakam Çalık, Paşaliman Adası’nda

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Paşalimanı Adası’na ziyaret etti. Ziyaret esnasında ada da seyyar berberlik yapan vatandaş ile sohbet etti.

Paşaliman Adası’nda bulunan kırsal Paşalimanı, Harmanlı, Balıklı, Poyrazlı ve Tuzla mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Ekrem Çalık ve beraberindeki heyet, mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile mahallelerin sorunları ve çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Kaymakam Ekrem Çalık, emekli olduktan sonra Paşalimanı Adası’na yerleşen ve adada seyyar berberlik yapan Hüseyin Akyüz isimli vatandaş ile de bir süre sohbet etti.

Kaymakam Çalık’ın, Paşaliman Adası ziyaretine Erdek Cumhuriyet Başsavcısı Esat Sevmiş, Cumhuriyet Savcıları Sefa Arslan, Sercan Atakan, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku, Sahil Güvenlik Komutanı Bekir Kalyoncu eşlik etti.

BALIKESİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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