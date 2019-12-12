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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altıeylül’e organik pazar yeri Başkan Avcı organik pazar için düğmeye bastı

İHA

Altıeylül Belediyesi kırsal mahallelerde bulunan arazilerinde organik sebze ve meyve üretimi yaparak, satışını yapacak.

Altıeylül’e organik pazar yeri Başkan Avcı organik pazar için düğmeye bastı

Altıeylül Belediyesi kırsal mahallelerde bulunan arazilerinde organik sebze ve meyve üretimi yaparak, satışını yapacak.
Nergis mahallesi sınırlarında bulunan 70 dönümlük izole araziyi ve burada başlatılan tarımsal faaliyetleri yerinde inceleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir’de Altıeylül ilçesinin tarım ve hayvancılıkta öncü olduğuna dikkat çekerek, Organik Pazar ve Çiftçi Eğitim Merkezi projelerinden bahsetti.
Nergis ve Pamukçu mahalleleri geçiş yolu üzerinde Nergis Mahallesi sınırları içinde bulunan 70 dönümlük izole arazi üzerinde 2017 de başlatılan tarımsal faaliyetler semeresini vermeye başladı. İzole arazinin son durumunu yerinde inceleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı tarım ve hayvancılık konusunda yapılacak olan projeler hakkında bilgiler verdi. Türkiye’yi doyuran il olarak ön plana çıkan Balıkesir’de en büyük kırsal nüfusa sahip olan Altıeylül’e büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Başkan Avcı şunları söyledi; “Altıeylül Balıkesir’in en büyük ilçesi. Kırsalda yaklaşık 45 bin nüfusumuz var. Tarım hayvancılıkta Balıkesir’in önde gelen ilçesiyiz. Balıkesir’de 4 bin civarında manda var. Bunun %80’i bizde. En kaliteli kaymak, en kaliteli et ve süt ürünleri Altıeylül’de. Balıkesir’i Türkiye’yi doyuran il olarak görüyoruz. Bu datarım ve hayvancılıkta önde olan Altıeylül’e bazı sorumluluklar yüklüyor. Bu çerçevede Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’müzü aktif hale getirdik. Şu an Başkan Yardımcımız olan Kadir Uzun öncesinde Kırsal Hizmet Müdürü’müzdü. Kadir bey döneminde 2017 yılında Nergis mahallemiz sınırlarında bulunan 70 dönümlük izole bir alan değerlendirilmeye alınmış. Bu arazinin 20 dönümlük alanının 2 dönümü üzerine 7 çeşit meyve ağacı dikilmiş. Şimdi, üzüm, Trabzon Hurması, elma, ceviz, ayva, armut ve hünnap fidanları meyve vermeye başlıyor. İzole bir alan olduğu için de ağaçlar kaliteli meyve veriyor. Mevcut 70 dönümlük alanı daha sonra büyütebilirsek 150 dönümlük alanı, çok farklı bir yaşam alanı olarak hayata geçirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın gelebileceği,çiftçi eğitim alanı yapabileceğimiz, öğrencilerimizi buralarda tarımsal faaliyetlerle tanıştırabileceğimiz, hem piknik yapılabilecek hem de Altıeylül’e tarım konusunda öncülük yapabilecek bir alan haline getirmek istiyoruz. Bu yıl geri kalan işlenecek alanlar ile ilgili çalışmalara başladık. 20 dönümlük kısmına buğday ektik. Bu buğdayı günü geldiğinde biçeceğiz,sonrasında buraya domates, biber şeklinde sebze ekeceğiz. Yine 20 dönüme de lavanta ekimine başladık. 20 bin lavantanın 11 bin civarı ekildi. İnşallah üç sene sonra çok güzel bir görüntü olacak. Önümüzdeki bahardan itibaren lavantanın nimetlerinden yararlanmaya başlayacağız. Lavantayı yağ olarak değerlendireceğiz. Ayrıca, gençlerimiz evlenirken o lavantaların içinde fotoğraf çekilsin isteriz. 10 Dönümlük kısmına da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ekiyoruz. Alanın üst kısmına da Ocak ayında arılarımız gelecek. Arılarımız inşallah lavantalar sayesinde çok lezzetli bal üretecekler. Hedefimiz öncelikle burasını aktif hale getirmek. Sonrasında Kırsal Hizmetlerle bir çiftçi pazarı oluşturmak, çiftçimiz eeğitim vermek, yön vermek ve destek olmak. Bunun yanında da şu an görüşmeleri yapıyoruz. 5 6 aya bitecek olan İvrindi civarında, Dallımandıra çıkışından önceki Oksijen dinlenme tesislerinde karşılıklı iki dükkan tutup Altıeylül’ün tanıtımını ve bu organik ürünlerin satışını gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ilk adım olacak. Sonrasında Balıkesir merkez, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerde bu şekilde organik ürün pazarları açıp hem Altıeylül’ün ismini duyuracağız, hem de kaliteli ürünlerin pazarlanması konusunda Altıeylül Belediyesi olarak destek olacağız” dedi.

BALIKESİR

12 Aralık 2019 Perşembe

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