Burhaniye’de kış lastiği denetimi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı. Yolcu ve eşya taşıyan araçlar üzerinde denetim yapan ekipler, konu ile ilgili olarak yüzlerce broşür dağıttı.

Trafik Büro Amiri Özgül Reçel öncülüğündeki ekipler 1 Aralıkta başlayan kış lastiği uygulaması konusundaki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralıkta başlayan kış lastiği uygulamasının 1 Nisanda sona ereceğini anlatan ekipler, kış lastiği denetimlerinin devam edeceğini açıkladı. Denetim yapan ekipler yüzlerce broşür dağıttı. Denetimlerin artırılması duyarlı vatandaşları sevindirdi.

BALIKESİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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