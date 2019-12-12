Edremit’te ‘Okul İşletme, El Ele Projesi’

Balıkesir’in Edremit ilçesi’nde ‘Okul İşletme El Ele Projesi’ büyük bir başarıyla sürerken bir muhasebe ofisinde, çalışanların hepsinin aynı okul mezunu olması dikkat çekti.

Saniye Hüseyin Balya Ticaret Meslek Lisesi (SHBMTAL) yetkilileri proje kapsamında, Ali Yaman’a ait muhasebe bürosunu ziyaret ettiler. Burada örneğine az rastlanır bir çalışma ortamı büyük dikkat çekti. Ticaret Meslek Lisesi’nden 1994’te mezun olan Nazmi Akgün’le birlikte çalışan 1998 mezunu Ali Yaman, 2010 yılı mezunu Burak Çolakoğlu ve 2015 yılı mezunu İlhan Apaydın da güçlerine yine aynı okuldan mezun elemanlarıyla güç kattıklarını ifade ettiler.

Birde tamamının aynı okul mezunu olmasının yanısıra 20192020 eğitim öğretim döneminde 12. sınıf öğrencisi Ahmet Ali Gülaslan’ında burada staj gördüğü görüldü. Yine aynı okuldan mezun muhasebe öğretmeni Rüveyda Şengüler de onları ziyarete gidince eşine az rastlanır bir buluşma gerçekleşti

Edremit Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Ali Yaman, yıllardır ekmeğini muhasebecilikten kazandığını ve kendi okulundan mezunlarla çalışmayı prensip edindiği için de çok mutlu olduğunu belirtti.

“Okul İşletme El Ele Projesi” kapsamında SHBMTAL Okul Müdürü Yücel Mercan, müdür yardımcısı Hatice Özkan, bölüm şefi Şahin Hazine, muhasebe öğretmenleri Fatma Işıklı ve Rüveyda Şengüler desteklerinden dolayı işletmeye teşekkür belgesi verdiler ve çalışanlara başarılar dilediler.

BALIKESİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.