Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Balıkesir il genelinde İmamHatip Liseleri arasında düzenlenen Kuranı Kerim’i güzel okuma yarışmasının finali Manyas’ta yapıldı.

Genç Sada Kuranı Kerim'i güzel okuma yarışmasının finali Manyas Çarşı Camisinde Manyas Anadolu İmamHatip Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Balıkesir İl genelindeki 16 İmamHatip Lisesi temsilcisinin katıldığı Kur’anı Kerim’i güzel okuma yarışmasında öğrenciler kendilerine verilen ayetleri okudular. Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı’nın da aralarında bulunduğu jüri puanları ile ilk üç okulun öğrencisini belirledi. Kur’anı Kerimi güzel okuma birincisi Bandırma Anadolu İHL öğrencisi İlyas Kalyoncu, ikincisi Balıkesir Anadolu İHL öğrencisi Hüseyin Yörük ve üçüncüsü ise Gönen Anadolu İHL öğrencisi Talha Bilgiç oldu.

Ödül törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’da katılarak dereceye giren öğrencilere ve jüri üyelerine plaket ve hediyelerini verdiler.

BALIKESİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:43

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