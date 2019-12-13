Ayvalık'ta FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı

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Adliye mahrem imamlarının HTS çalışmaları sonucu tespit edilip, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan soruşturma başlatılan A.T. adlı bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin şüphelinin Ayvalık’ın Altınova Mahallesindeki ikametine sabaha karşı yaptıkları gerçekleştirdikleri operasyonda gözaltına alınan A.T. ile ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi.

BALIKESİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:43

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