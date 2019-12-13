Kaymakam Görgülüarslan’dan Kore Gazisi’ne büyük gurur

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin organizasyonuyla Ayvalıklı Kore Gazisi Hasan Kulluk’a övünç madalyası Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan tarafından ikametinde takdim edildi.

92 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kulluk’u ikamet ettiği kızının evinde ziyaret eden Kaymakam Görgülüarslan’a; Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ve Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Onuk da eşlik etti.

Ayvalık’ın 150 Evler Mahallesinde ki Kore Gazisi Hasan Kulluk’u ikamet ettiği kızı Canan Ay’ın evinde gerçekleşen ziyaret; gazinin torunu Onur Ay, Gelini İmren Ay ve en küçük torunu Uras Ay’ın konukseverliğinde gerçekleşti.

Ziyarette övünç madalyasını Garnizon Komutanı Fevzi Koyuncu ile birlikte Kore Gazisi Kulluk ve en küçük torunu Uras Ay’a takdim eden Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, gözleri görmeyen ve yaşlılık nedeniyle sağlık sorunları bulunan gazinin elini öperek, Türk Milleti adına şükranlarını iletti.

Ailenin sorunlarını dinleyen Kaymakam Görgülüarslan, Kore Gazisi Hasan Kulluk’un vefatı halinde Çanakkale Şehitliği’nde toprağa verilmesine yönelik talebi de değerlendireceklerini kaydetti.

BALIKESİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:43

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