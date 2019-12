Eller Doğu Türkistan için açıldı Balıkesir'de Çin'in Doğu Türkistan'a zulmü kınandı

Balıkesir Sivil Toplum Platformu tarafından cuma namazı sonrası organize edilen etkinliğine onlarca kişi katılırken, edilen duaların ardından cami önünde bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamayı okuyan Alperen Ocakları Başkanı Mesut Selim Erden, Türkiye'nin bir an önce Çin'e baskı yaparak zulmün durdurulması için gerekli girişimlerde bulunması gerektiğini vurguladı.

Çin'in 1949’dan bu zamana kontrolü altında bulundurduğu Doğu Türkistan’da Müslümanlara her türlü baskıyı uyguladığını belirten M. Selim Erden, "Yetmiş yıldır Çin kontrolü altında bulunan ve Türkiye'nin iki buçuk katı büyüklükte yüzölçümüne sahip olan Doğu Türkistan’da da Müslümanların durumu içler acısıdır. Dünyanın hiçbir yerinde insanların temel haklardan mahrum bırakılarak sistematik baskılarla asimile edilmeye çalışılması kabul edilebilir değildir" dedi.

Erden, "Doğu Türkistan'da Çin Müslümanlara karşı tutumunu gözden geçirsin"

Erden sözlerinin devamında, "Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve fikir hürriyetinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve bedenî işkencelere maruz kaldıklarına dair haberler canımızı yakmaktadır. Afrika’dan Asya’ya birçok İslam ülkesiyle ticar"i ilişkileri olan Çin, Müslüman Doğu Türkistan halkına ve Çinli Müslümanlara karşı tutumunu gözden geçirip iyileştirmezse, bizim de Çin mallarına karşı boykot sergilememiz kaçınılmaz olacaktır. Çin bizim yaptığımız bu açıklamaları duymazdan gelir, kendi askerî gücüne ve ekonomik büyüklüğüne insanların temel hak ve özgürlüklerinden daha fazla inanırsa, tüm İslam dünyasında kendisine karşı nefret büyütmekten başka bir şey elde edemeyecektir. Çin, Müslüman Doğu Türkistan halkının ve Çinli Müslümanların haklı taleplerini susturmak, örtbas etmek ve bu hakların dış dünyayla irtibatlarını kesmek yerine farklı kimliklerin temel hak ve özgürlüklerini yaşayabilecekleri bir zemin oluşturmanın gereklerini yerine getirmelidir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan haklı talepleri doğrultusunda Çin’e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır" dedi.

Erden, "Türkiye, Doğu Türkistan meselesinde daha net bir tutum sergilemelidir"

Erden açıklamasının son bölümünde şunları ifade etti: "Türkiye’nin Çin ile ticareti Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerinden daha değerli değildir. Yetkililerimiz, bunu Çin yönetimine en açık şekilde hissettirmelidirler. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu tüm yeryüzünde adil bir düzenin kuruması için gayret etmekten geçer. Allah, hak ve adaletin tesisi için atılan adımları boşa çıkarmayacaktır" dedi.

Erden'in konuşması sık sık sloganlarla kesildi. Açıklama sonrası Doğu Türkistan ve eziyet çeken Müslüman ülkeler için dua edilmesi sonrası topluluk dağıldı.

