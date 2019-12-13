Burhaniye’de kebap ustası 45 yaşında okuma yazma öğrendi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü açtığı kursa katılan Adanalı kebap ustası Murat Çırak, 45 yaşında okuma yazma öğrendi. Okula gidemediğini anlatan 2 çocuk babası Çırak, öğretmeni Zeki Çetin’e teşekkür etti.

Faruk Kızıklı İlkokulunda Murat Çırak için okuma yazma kursu açıldı. Bir ay önce başlayan kursta okuma yazma öğrenen Çırak, “Köyümde okul yoktu. Bu yüzden okuyamadım. Halk Eğimi Merkezinde kurs açılacağını duyunca başvurdum. Öğretmenimiz Zeki Çetin bana kısa sürede okuma yazmayı öğretti. İkinci kademe kursuna da katılıp diploma almak istiyorum. Öğretmenine ve müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, okuma yazma kurslarında sayı aranmadığını, okuma yazma bilmedik insan kalmaması için çalıştıklarını söyledi.

BALIKESİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:43

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