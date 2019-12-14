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Erdek'in yabancı turistlerle buluşması hedefleniyor Bulgaristan Konsolosu Bozhilov ve Aleksandrov ...

İHA

Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bozhilov ve Ticaret Ataşesi Alexander Aleksandrov, tarih ve deniz turizmini yerinde incelemek üzere Erdek'e geldi.

Erdek'in yabancı turistlerle buluşması hedefleniyor Bulgaristan Konsolosu Bozhilov ve Aleksandrov Erdek’te

Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu Veselin Bozhilov ve Ticaret Ataşesi Alexander Aleksandrov, tarih ve deniz turizmini yerinde incelemek üzere Erdek’e geldi.
Bulgaristan Konsolosu Veselin Bozhilov ve ateşe Aleksandrov’un onuruna Arteka Restoran’da yemek verildi. Yemeğe Erdek Belediye Başkanı Mimar Hüseyin Sarı, Ticaret Odası Başkanı Mimar F. Özlem Sarı, AB uzmanı ve proje koordinatörü Hakkı Zakir İpek, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz de katıldı. Yemekte ilk konuşmayı yapan Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, Erdek olarak dış ticaret ilişkilerini geliştirmek için çaba harcadıklarını belirtti.
Erdek Belediye Başkanı Mimar Hüseyin Sarı, Erdek ve yöresinin, Ortodoks dünyası için önemli kültür değerlerine sahip olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
“Artık globalleşen dünyada ülkeler arasındaki sınırlar kalkıyor. 1950’ler de ülkemizde turizmi başlatan ilk belde olan Erdek, bölgede sanayileşmeye de yer verilmesi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle değer kaybına uğradı. Buna rağmen çeşitli yerlerinde ‘mavi bayrak”lar var. Erdek turizminin eski canlı günlerine dönmesini istiyoruz. 2015 yılından beri 23 Ağustosta Kirazlı Manastırı’nda Ortodoks ayini düzenleniyor. Bulgaristan'ın büyük bölümünün de Ortodoks olduğunu biliyoruz ve 23 Ağustos’taki ayine Bulgar dostlarımızı da davet ediyoruz”.
Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bozhilov da kendilerine gösterilen konukseverliğe teşekkür ederek, “Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Biz de sizleri Bursa’ya davet ediyoruz. Erdek'te,23 Ağustos’taki ayine katılacağımıza söz veriyoruz” dedi.
Bulgaristan'ın Ticaret Ataşesi Alexander Aleksandrov ise konuşmasında, Bursa’da kurumun açıldığı 2017 yılından beri görev yaptığına işaret ederek, “Bulgaristan ile Türkiye arasında kültürel, endüstriyel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için çaba harcıyoruz. Sizleri de Bursa’da ağırlamak isteriz” diye konuştu.
Erdek’e yaz aylarında, turlarla Bulgaristan, Polonya ve Rusya’dan yabancı turist gelmesi için Erdek Ticaret Odası’nın önderliğinde teşebbüsler sürüyor. Buna paralel olarak Mayıs sonuEylül ayı sonu itibariyle bu ülkelerden her hafta 50 kişilik kafilelerin gelmesi hedefleniyor.

BALIKESİR

14 Aralık 2019 Cumartesi

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