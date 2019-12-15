Ayvalık’ta trafik kazası: 2 yaralı

Ayvalık'da kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpma sonucu araçta bulunan 2 vatandaş yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarımsaklı istikametinden Ayvalık merkez yönüne doğru ilerleyen 34 L 3790 plakalı özel bir kamyonet, Çamlık Paşalimanı mevkinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan A.T. ve D.Ş. isimli 2 vatandaş yaralandı. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.T. ve D.Ş.'yi Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BALIKESİR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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