Aranan 29 kişi yakalandı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 29 kişiyi yakaladı.

Balıkesir il Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İl merkezi ve ilçelerde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 29 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

BALIKESİR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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