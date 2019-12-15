Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir genelinde polis tarafından son 48 saatte yapılan operasyonlarda 10 uyuşturucu taciri yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 48 saatte yapılan 8 operasyonda toplam 10 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 25.59 gram esrar, 5.91 gram bonzai ile 404.20 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

BALIKESİR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.