Balıkesir'de polis 8 silah ele geçirdi

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Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 8 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 8 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde 2 adet yivsiz av tüfeği ve 50 adet dolu fişek, 6 adet ruhsatsız ateşli silah ve 56 adet fişek, 1 adet kilitleme mekanizmalı bıçak ile 1 adet demir jop ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

BALIKESİR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:16

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