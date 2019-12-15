Ayvalık’ta MHP’den coşkulu açılış

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlık binasının açılışı, şiddetli yağmura rağmen büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

MHP Genel Merkezi tarafından kısa bir süre önce MHP Ayvalık İlçe Başkanlığına atanan Mehmet Sıray’ın yanı sıra MHP’nin yeni ilçe yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen açılış, mehter takımının marşları eşliğinde tam bir şölen havasına dönüştü. MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı’nın yeni binasının açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri Zeynep Gizem Yüksel, Levent Gurup, Merih Arslan, Mehmet Anıl Okyar, MHP Balıkesir İl yöneticileri, Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan, MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, MHP Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu, MHP Dursunbey İlçe Başkanı Mustafa Özkan, MHP Bigadiç İlçe Başkanı Emine Aygül, MHP Burhaniye İlçe Başkanı Fatih Akduran, Havran İlçe Başkanı Ömer Acar, Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Tavşanoğlu, Ayvalık Ülkü Ocakları Başkanı Emin Öner, eski MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar, eski MHP Balıkesir İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Şen, kalabalık bir partili grubu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, rahmeti bol bir günde gerçekleştirdikleri açılış töreni nedeniyle son derece mutlu olduklarını vurguladı. MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı görevini kendilerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’in verdiğini kaydeden Sıray, “Bu görevi halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak şiarıyla kabul ettik. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel de, “Bizleri böylesi bereketli bir günde yalnız bırakmayan Cumhur İttifakı Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz beyefendiye tüm Ayvalıklılar nezdinde teşekkür ediyorum. Mehmet Sıray başkanımızın da ifade ettiği gibi halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışıyla Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlık binasının açılışını yapıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, Cumhur İttifakı’nın ortağı olan MHP’nin Ayvalık İlçe Başkanlık binasının açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Ayvalık’ta bir değişim başlıyor. Bu bağlamda ben Mehmet Sıray ve ilçe yönetimine başarılar diliyorum. Balıkesir’de bu işi çok iyi yapacağına inandığımız bir il başkanı arkadaşımız oldu. Ben Milliyetçi Hareket Partisi’nde Cumhur İttifakı’na destek vermek ve bir arada olmak üzere Ankara’daki havayı burada estireceğimiz arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah bu binada çok güzel hizmetlere vesile olurlar. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından ilçe binasının açılış kurdelesi kesilerek, partililere yeni ilçe başkanlık makamında ikramlarda bulunuldu.

BALIKESİR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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