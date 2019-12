Karesi Belediyesi’ne Golden City Awards ödülü ‘Neşeli Günler’ Karesi’ye ödül getirdi

Karesi Belediyesi, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve ‘Şehirciliğin marka yarışması’ olarak tanımlanan Golden City Awards 2019 yarışmasında, Sıfır Atık Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri” etkinlikleri projesiyle “Kültür ve Sanat” kategorisinde ödüle layık görüldü.

İstanbul Green Park Otel'de düzenlenen programda Karesi Belediyesi'nin yanı sıra yine törende ödül alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve onlarca belediye de stant açtı. Golden City Awards, Dinçer Orkan yönetimindeki Karesi Belediyesi'nin ilk ödülü oldu.

Ödül töreni öncesi belediyeler tarafından kurulan stantları gezen Başkan Orkan, diğer il ve ilçe belediyelerinin çalışmalarını inceledi. Karesi Belediyesi standına ziyarette bulunan belediye başkanlarına açılan elişi kurslarında üretilen ürünleri gösteren Başkan Orkan yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Düzenlenen ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Orkan, 78 aylık bir belediye yönetimi olarak ilk ödüllerini almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Orkan, “Bu ödülün hazırlanış aşaması tabi ki birlik ve beraberlikle oldu. Bizim geçmişimizdeki gelenekleri yaşatmak istedik ve bununla da ilgili daha önce Balıkesir’imiz de açık hava sineması düzenliyorduk ve bununla ilgili yeniden bir yapılanma yaptık. Mahallelerimizde açık hava sineması yaptık ama sadece bununla da kalmadık. Biz bunu yaparken çocuklarımıza geçmişte oynadıkları geleneksel oyunlarımızı ’yağ satarım bal satarım’ gibi bunu benzeri bir sürü oyunları oynattık. Ve böylelikle de geleneklerimizi yaşatmış olduk. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık projesine de destek olduk. Sinema günleri etkinliğimizde atık şişe, plastikler ve geri dönüşüm malzemesi getiren aile ve çocuklarımıza patlamış mısır, gazoz ve dondurma ikramında bulunduk. Etkinliğimiz temiz çevreye de katkı sağladı” dedi.

