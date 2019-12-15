Karesi Belediyesi’ne Golden City Awards ödülü ‘Neşeli Günler’ Karesi’ye ödül getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karesi Belediyesi’ne Golden City Awards ödülü ‘Neşeli Günler’ Karesi’ye ödül getirdi

İHA

Karesi Belediyesi, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve 'Şehirciliğin marka yarışması' olarak tanımlanan Golden City Awards 2019 yarışmasında, Sıfır Atık Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri" etkinlikleri projesiyle "Kültür ve Sanat" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Karesi Belediyesi’ne Golden City Awards ödülü ‘Neşeli Günler’ Karesi’ye ödül getirdi

Karesi Belediyesi, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve ‘Şehirciliğin marka yarışması’ olarak tanımlanan Golden City Awards 2019 yarışmasında, Sıfır Atık Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri” etkinlikleri projesiyle “Kültür ve Sanat” kategorisinde ödüle layık görüldü.
Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl verilen Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu. Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve ‘Şehirciliğin marka yarışması’ olarak tanımlanan Golden City Awards 2019 yarışmasında Karesi Belediyesi, Sıfır Atık Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri etkinlikleriyle proje kategorisinde ödüle layık görüldü. İstanbul Green Park Otel’de düzenlenen programda Karesi Belediyesi’nin yanı sıra yine törende ödül alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve onlarca belediye de stant açtı. Golden City Awards, Dinçer Orkan yönetimindeki Karesi Belediyesi’nin ilk ödülü oldu.
Ödül töreni öncesi belediyeler tarafından kurulan stantları gezen Başkan Orkan, diğer il ve ilçe belediyelerinin çalışmalarını inceledi. Karesi Belediyesi standına ziyarette bulunan belediye başkanlarına açılan elişi kurslarında üretilen ürünleri gösteren Başkan Orkan yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.
Düzenlenen ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Orkan, 78 aylık bir belediye yönetimi olarak ilk ödüllerini almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Orkan, “Bu ödülün hazırlanış aşaması tabi ki birlik ve beraberlikle oldu. Bizim geçmişimizdeki gelenekleri yaşatmak istedik ve bununla da ilgili daha önce Balıkesir’imiz de açık hava sineması düzenliyorduk ve bununla ilgili yeniden bir yapılanma yaptık. Mahallelerimizde açık hava sineması yaptık ama sadece bununla da kalmadık. Biz bunu yaparken çocuklarımıza geçmişte oynadıkları geleneksel oyunlarımızı ’yağ satarım bal satarım’ gibi bunu benzeri bir sürü oyunları oynattık. Ve böylelikle de geleneklerimizi yaşatmış olduk. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık projesine de destek olduk. Sinema günleri etkinliğimizde atık şişe, plastikler ve geri dönüşüm malzemesi getiren aile ve çocuklarımıza patlamış mısır, gazoz ve dondurma ikramında bulunduk. Etkinliğimiz temiz çevreye de katkı sağladı” dedi.

BALIKESİR

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ak Parti'de delege seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Ak Parti'de delege seçimleri yapıldı
Ayvalık’ta MHP’den coşkulu açılış
YEREL HABERLER Ayvalık’ta MHP’den coşkulu açılış
Balıkesir'de polis 8 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 8 silah ele geçirdi
Polisten kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Polisten kaçak tütün operasyonu
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
Aranan 29 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aranan 29 kişi yakalandı
Balıkesir’in ilk robotik turnuvası gerçekleşti Türkiye’den 15 okul 300 öğrenciyle kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER Balıkesir’in ilk robotik turnuvası ...
Ayvalık’ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta trafik kazası: 2 yaralı
Üniversiteli gençler, ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu
YEREL HABERLER Üniversiteli gençler, ihtiyaç sahibi ailelerin umudu ...
Üniversiteli gençler ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu
YEREL HABERLER Üniversiteli gençler ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu
Erdek'in yabancı turistlerle buluşması hedefleniyor Bulgaristan Konsolosu Bozhilov ve Aleksandrov Erdek’te
YEREL HABERLER Erdek'in yabancı turistlerle buluşması ...
Kadın öğretmen fabrikatör oldu, ödüllü zeytin yağları üretti
YEREL HABERLER Kadın öğretmen fabrikatör oldu, ödüllü zeytin yağları ...
Burhaniye’de kebap ustası 45 yaşında okuma yazma öğrendi
YEREL HABERLER Burhaniye’de kebap ustası 45 yaşında okuma yazma ...
AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan istifa ...
Ayvalık’ta 108 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 108 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de 108 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 108 kaçak göçmen yakalandı
Minik arkeologlar işbaşında
YEREL HABERLER Minik arkeologlar işbaşında
Meclis üyesi Güven, 'Kadın Şurası’na katıldı
YEREL HABERLER Meclis üyesi Güven, 'Kadın Şurası’na katıldı
Kepsut ÇPAL öğrencileri Hırvatistan ve Slovenya’da
YEREL HABERLER Kepsut ÇPAL öğrencileri Hırvatistan ve Slovenya’da
Eller Doğu Türkistan için açıldı Balıkesir'de Çin'in Doğu Türkistan'a zulmü kınandı
YEREL HABERLER Eller Doğu Türkistan için açıldı Balıkesir'de Çin'in ...
Balıkesir'de polisi 6 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisi 6 silah ele geçirdi
Bakkal Muhtar köyünü cazibe merkezi yaptı
YEREL HABERLER Bakkal Muhtar köyünü cazibe merkezi yaptı
Edremit Belediyesi gazilerin yanında Tayfun Canlı, “Gazilerimizin değerini bilmek en önemli görevimiz”
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi gazilerin yanında Tayfun Canlı, ...
Kaymakam Görgülüarslan’dan Kore Gazisi’ne büyük gurur
YEREL HABERLER Kaymakam Görgülüarslan’dan Kore Gazisi’ne büyük gurur

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X