Sokak hayvanlarına umut oldular

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, Takım Çalışması dersi kapsamında sokak hayvanları için mama topladı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans 3. Sınıf II. Öğretim öğrencileri Takım Çalışması dersi adı altında, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü aynı zamanda BUBYO Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban öncülüğünde “Onlar BUBYO'YA emanet” sloganı ile proje başlattılar. Sosyal sorumluk projeleri ile Burhaniye Belediyesi Hayvan Barınağı'na bir miktar mama bağışında bulunan öğrenciler, akabinde Nadir Tolun İlkokulu öğrencilerine sunum yaptılar. Sokak hayvanlarını beslemelerini teşvik etmek için minik kardeşlerine mama dağıttılar. Daha sonra, vatandaşlarla birlikte Öğretmenler Mahallesi ve Ören çevresindeki sokak hayvanlarını besleyen öğrenciler takdir topladı.

Projede görev alan öğrencilere teşekkür eden Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Balıkesir Üniversitesi çatısı altında öğrencilerimizle birlikte bir çok hayata dokunuyoruz. Faydalı fertler olabilmek ve mezuniyet sonrasında problemleri daha rahat çözecek ve iyi birer takım elemanı olacak şekilde eğitimler vermeye çalışıyoruz” dedi.

BALIKESİR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:52

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.