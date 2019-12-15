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Ayvalık’ta deve güreşleri şöleni

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından düzenlenene deve güreşleri festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Ayvalık’ta deve güreşleri şöleni

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından düzenlenene deve güreşleri festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
Ege ve Marmara’nın en güçlü pehlivan develerinin katıldığı güreşler kıran kırana geçti. Güreşleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan’ın yanı sıra AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal’ın yanı sıra binlerce deve güreşi sever büyük bir heyecanla izledi. Bodrum’dan Çanakkale’ye kadar olan bölgenin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından 120 pehlivan devenin katıldığı güreşler, 150 Evler Mahallesi’ndeki eski Kamyoncular Kooperatifi araç park alanında gerçekleşti. Salihli’den Çakır, Ezine’den Çılgın Kamil, Bodrum’dan Heredot gibi ünlü develerin kıran kıran yaptığı mücadeleler adeta nefesleri kesti.
120 devenin kıran kırana mücadele ettiği festivali düzenleyen Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Yatkın, Ege'nin en güçlü ve ünlü pehlivan develerinin Ayvalık arenasında yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayvalık'ta bu yıl 6. kez düzenledikleri deve güreşi organizasyonunun son yıllardaki en kapsamlı deve güreşi festivallerinden biri olduğunu kaydeden Mustafa Yatkın, tertipledikleri deve güreşi festivaline ailelerin de yoğun ilgi göstermesini son derece anlamlı olduğunu kaydederek, festivalin organize edilmesinde büyük katkılar veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Organizasyonun başhakemlerinden İbrahim Yatkın da, "Bu gün Ayvalık ve Kuzey Ege'deki tüm deve güreşi severler buradalar. Geleneksel Türk Kültürü'nün en güzel örneklerinden biri olan güreşlerimizi bugün güzel bir havada büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

BALIKESİR

15 Aralık 2019 Pazar

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