Burhaniye’de sel suları kaldırımda çukur oluşturdu

Burhaniye ilçesinde, dün gece boyunca düşen yağmur kaldırımın çökmesine neden oldu. Vatandaşları ihbarı ile olay yerine gelen Baski ekipleri, çukurun çevresini bariyerle kapatarak önlem aldı.

Burhaniye’de dün gece düşen yağmur Ören mahallesi Altınyol caddesinde kaldırımın çökmesine neden oldu. Yaklaşık 2 metrelik çukurun çevresi bariyerle çevrilirken, önümüzdeki günlerde doldurulacağı bildirildi. Dün sabah, Ören Camiine sabah namazına giden Kemal İşi, kaldırımda oluşan çukuru görünce Baski görevlilerini aradı. Çukura insan veya hayvan düşebileceğini anlatan Kemal İşi, “ Gece yağan yağmurda kaldırımın altından geçen yağmur kanalı delinmiş. Bunun sonucunda çukur oluşmuş. Baski’yi bilgilendirdim. Çukurun çevresinde önlem alındı. Önümüzdeki günlerde tamir edileceğini söylediler. Duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

BALIKESİR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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