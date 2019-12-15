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Edremit Körfezinde Zeytincilik Bitmesin

İHA

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir Edremit Körfezi bölgesinde, zeytin ve zeytinyağı piyasasında yaşanan olumsuzluklar üreticileri üzerken, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekler Federasyonu konu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Federasyon Başkanı Yahya Ağacık tarafından yapılan açıklamada, Canan Karatay'ın bir televizyon kanalında Körfez zeytini ile ilgili ithamlarına da yer verildi.

Edremit Körfezinde Zeytincilik Bitmesin

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir Edremit Körfezi bölgesinde, zeytin ve zeytinyağı piyasasında yaşanan olumsuzluklar üreticileri üzerken, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekler Federasyonu konu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Federasyon Başkanı Yahya Ağacık tarafından yapılan açıklamada, Canan Karatay’ın bir televizyon kanalında Körfez zeytini ile ilgili ithamlarına da yer verildi.
Federasyon Başkanı Yahya Ağacık tarafından yapılan açıklamada şunlara ver verildi. “Son yıllarda arka arkaya bölge zeytinciliğinin karşılaştığı sorunlar artık üretimimize vurulan darbeler haline gelmiştir. Bugüne kadar ağır koşullar altında üretim yapmaya çalışan küçük ve orta ölçekli üreticilerimiz her geçen gün beklemediği yerlerden gelen bir başka acı sürpriz ile karşılaşmaktadır.
Körfez bölgemizde üretilen kalitesi ve aromatik özellikleri ile tarihte ve günümüzde dünyada isim yapmış zeytinyağlarımızın üretim maliyetlerinin çok altında fiyatlarla özellikle son 34 senedir üreticilerimizin elinden alınması kabul edilemez bir durumdur. Tağşiş yani sahte ve ne olduğu belirsiz zeytinyağı adı altında satılan yağlarla ve hatta sınır ötesinden illegal yöntemlerle sokulan düşük fiyatlı ve kontrolsüz zeytinyağları ile bölgemiz yağlarının aynı kefeye konularak üreticimizin belinin kırılması nedeniyle bu son derece değerli armağanı artık üretmez duruma gelmek üzereyiz. Halkımızın bu gerçeği duyması ve bilmesi gerekmektedir.
Sistemsiz ve plansızlığın oluşturduğu sıkıntılarla Edremit Körfezi zeytin üreticileri kendi dertleri ile baş başa bırakılmıştır. Hatta, son yapılan Tarım Şurası’nda ülkemizin stratejik tarım ürünlerinden olan zeytin konusunda tek bir madde, görüş, plan dahi olmaması bizleri derinden üzmüştür. Federasyon olarak şura öncesi bir araya geldiğimiz ve Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü tarafından üreticilerle yapılan toplantıda altı çizilen stratejik ve temel sorun ve çözümlerin hiçbirinin 60 maddeden oluşan bu bildiride yer almamış olması ülke zeytinciliği adına bizim için manidardır. Ayrıca iyi tarım uygulamaları ile kontrollü üretim yapan üreticilerimizin üçüncü yıl destek almaktan mahrum bırakılması üreticilerimizi yarı yolda bırakmıştır. Tarım ve Orman Bakanımızla da yaptığımız tüm girişimlere rağmen göreve gelmesinden itibaren bir türlü bir araya gelemiyor olmamız bizleri derinden düşündürmektedir.
Tüm bu sıkıntılar yetmezmiş gibi son derece saygı duyduğumuz ve görüşleri ile zeytin ve zeytinyağının son yıllarda elçisi haline gelmiş Sn. Prof. Dr. Canan Karatay hocamızın mesnetsiz ve ağır ithamları ile bir anda karşı karşıya kaldık. Kasım ayı içerisinde bir haber programda Körfez ilçelerimizin adını vererek bu meralarda uçakla ilaçlama yapıldığını ve hatta bromürlü ilaç kullanıldığını, bu yörelerde ilaç kullanımı nedeniyle zeytin ve zeytinyağı tüketimin tehlikeli olduğunu söylemiştir. Sn. Karatay, bu hatalı ve yanlış bilgiyi dillendirerek on binlerce zeytin ve zeytinyağı üreticimiz ve ailelerinin geçimlerini nasıl bir tehlikeye attığından ve bir ülke değerini nasıl yok saydığından habersizce konuşmuştur. Oysaki ilgili kamu kurumlarına ve bizlere sorarak bilgi sahibi olduktan sonra açıklamalarını yapsaydı, kendisine duyduğumuz saygı bir kat daha artacaktı. Amerika başta olmak üzere, Japonya, İngiltere, Rusya gibi gıda içeriklerine son derece hassas olan ülkeler dahil tüm dünyaya ihraç edilen yöremiz yağlarının tek bir damlasının dahi pestisit yani ilaç kalıntısı içermediği analizlerle tespit edilmektedir ve pestisit nedeniyle geri dönen yağımız olmamıştır. Kaldı ki geçtiğimiz iki sene uçakla ilaçlama da yapılmamıştır. Ayrıca geçmiş yıllarda uçakla yapılan ilaçlamalarda bromürlü ilaç asla kullanılmamıştır. Kendisinden tüm bölge üreticilerimizin halen daha bir özür beklediğini belirtmek isteriz. Vakit kaybetmeden yaptığı bu büyük hatayı kamu huzurunda düzeltmesini ivedilikle kendisinden talep ediyoruz. Umarız kendisi de değerli bir hocamız olarak yaptığı bu büyük hatanın farkındadır. Saygılarımızla”

BALIKESİR

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:16
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