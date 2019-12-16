Amatör maçta trajikomik olay Soyunma odasına giren taraftar başka kulübün yöneticisini tartakladı

Balıkesir 1. Amatör Küme Merkez A Grubu'nda oynanan Şabanlarspor Karamanköyspor maçının sonunda istenmeyen olaylar yaşandı.

Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan Şabanlarspor Karamanköyspor müsabakasının ardından istenmeyen olaylar yaşandı. 20 Şabanlarspor üstünlüğüyle sona eren maçın sonrasında ilk olarak Karamanköyspor’lu Ramazan Şık ile Şabanlarspor antrenörü Sabri İlhan arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra soyunma odası girişinde iki takım oyuncuları ve yöneticileri bir kez daha karşı karşıya geldi. Burada yaşanan arbedeyi güvenlik güçleri müdahale ederek yatıştırmaya çalıştı.

Olaylar esnasında ise trajikomik bir durum yaşandı. Şabanlarspor Karamanköyspor mücadelesinin sonrasında Nergizspor ile Yenicespor karşılaşması oynanacaktı. Takımlar aynı soyunma odalarında hazırlandıkları için iki takım oyuncuları da kendini olaylarını içinde buldu. Bir Karamanköyspor taraftarı çitlerden atlayarak Şabanlarspor’un soyunma odasının olduğu alana girdi. O anda orada bulunan Yenicespor yöneticisi Fatih Karakaya’yı alana giren taraftar darp etti. Olayların sakinleşmesinin ardından Yenicespor yöneticisi Fatih Karakaya, şahıstan şikayetçi oldu. Karakaya, maçın sonrasında karakola giderek ifade verdi.

BALIKESİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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