Balıkesir’de trafik kazası: 2 yaralı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralı olarak sıkıştıkları araçtan itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kavlaklar Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 10 KU 576 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Zeytin ağaçlarına vuran araçta bulunan Nihat Çoban ve Ramazan Üstün çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye 112 sağlık ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği Altınoluk Müfrezesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan 2 yaralı yapılan çalışma sonrasında kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Edremit’teki hastanelere sevk edildi.

BALIKESİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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