Alzheimer Derneğinden Başkan Güney’e ziyaret

Balıkesir Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneği Başkanı Sevil Beke ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Nurettin Güney’i ziyaret etti.

Dernek Başkanı Sevil Beke, alzheimer hastalarının evlerinde kapalı kalmamalarını sağlamak ve sosyal hayata katılarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için Reşadiye Mahallesinde bir rehabilitasyon merkezi yapmayı planladıklarını söyledi. Ziyaret sonrası Kaymakam Osman Ateş, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güngör ve dernek yönetimiyle birlikte Reşadiye Mahallesine giden Belediye Başkanı Nurettin Güney, yapılması planlanan rehabilitasyon merkezi için boşaltılan ilköğretim okulunda incelemelerde bulundu. Başkan Nurettin Güney, Susurluk Belediyesi olarak imkânlar ve kanunlar çerçevesinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

BALIKESİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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